Трамп призвал власти Катара к единству в борьбе против терроризма

Президент Дональд Трамп в телефонной беседе с эмиром Катара подчеркнул важность сохранения единства в борьбе с терроризмом.

Об этом Белый дом сообщил в пятницу – день спустя после того, как президент США предложил посредничество Вашингтона в разрешении конфликта между Катаром и его арабскими соседями в Персидском заливе.

Во время беседы с эмиром Тамим бин Хамад Аль Тани «президент подчеркнул важность выполнения обязательств по сохранению единства в борьбе с терроризмом, ликвидации каналов финансирования террористических групп и борьбе с экстремистской идеологией, принятых на саммите в Эр-Рияде странами-участницами», – сказано в заявлении Белого дома.

Лидеры США и Катара также обсудили угрозу региональной стабильности, исходящую от Ирана, сообщила администрация президента.