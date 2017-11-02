Заработать на Трампе

От чашек и кепок до говорящей ручки и даже сладкой имитации волос. Сувенирная продукция с различным упоминанием действующего президента США продается на улицах, в музеях и магазинах. А еще в честь него создают украшения, о нем пишут книги, и даже бары по-своему реагируют на некоторые решения Дональда Трампа. Кто и как зарабатывает на президенте, и насколько легально использовать его изображения в коммерческой продукции?

Карикатурные куклы. Раскраска, где глава США представлен в неожиданных ситуациях: пятым на горе Рашмор, в скафандре или образе Майкла Джексона. И говорящая ручка с голосом президента. В отделе сувениров Музея новостей и журналистики для продукции имени президента выделили отдельную площадку. Здесь есть даже сладкая вата в виде волос Трампа и елочные игрушки с его изображением.

Бриджит, туристка из штата Теннесси, покупает елочную игрушку и изображением Трампа. «Я люблю Трампа! – говорит она. - И это будет сувенир из Вашингтона. Отличное украшение для рождественской елки!»

Покупают сувениры и поклонники Дональда Трампа, и его оппоненты. Соня Гаванкар, пресс-секретарь Музея новостей и журналистики, рассказывает: «У нас были носки с изображением Трампа. И многие покупали. Но мы так и не знаем – это, скорее, его сторонники, или те, кому нравится, что у них на ногах носки с лицом Трампа».

За безделушку с именем или изображением Трама просят где-то от пяти до сорока долларов. А вот украшения будут стоить дороже. Например, значок в честь инаугурации от известного вашингтонского ювелира Энн Хенд стоит 75 долларов. Если хотите духовной пищи, в книжных магазинах полно работ Трампа и о Трампе. В среднем, книга стоит двадцать долларов.

За последнее время ассортимент значительно расширился - есть отрывные календари, которые фиксируют время, оставшееся до окончания президентства Трампа, а также книги о том, как он достиг победы, и как теперь с этой победой жить американцам. Читать можно под специальным пледом в цветах американского флага, который достается из спины «Трампа-медведя». Кстати, стоит медведь пятьдесят долларов.

Юрист Лэнс Джонсон говорит, что Дональд Трамп имеет право подать в суд на производителей подобных сувениров и потребовать денежную компенсацию, ведь предприниматели зарабатывают деньги благодаря ему. Но подобный шаг маловероятен. «Большинство политиков не судятся с теми, кто использует их изображение, потому что знают: отношение к подобному поступку в обществе будет негативным, - объясняет Джонсон. - Потому что это воспринимается, как будто бы они используют свое политическое положение для собственной выгоды».

Что уж точно невозможно запретить - так это экономить на Дональде Трампе. В одном из вашингтонских баров действует акция: скидка на все напитки, если президент снова уволит кого-то из своей команды. «Когда мы первый раз объявили об акции в Твиттере, в наш небольшой бар набилось около восьмидесяти человек, - рассказывает Стефан Антониевич, менеджер бара. - Мы делали это и когда Трамп уволил министра здравоохранения - и опять людей было полно. Экономия существенная. Если, в среднем, коктейль стоит десять долларов, то в такие дни его продают за четыре».

Последнее время Дональд Трамп никого из своей команды не увольняет, но в баре уверены: затишье временное, потому и акцию не отменяют. Более того, придумали новую. Теперь каждый раз, когда специальный прокурор Мюллер выносит обвинения кому-то из команды Дональда Трампа, коктейль «Москоу Мюллерс» – в два раза дешевле.