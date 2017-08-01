Белый дом – о заявлении Трампа-младшего: «Оно было правдивым»

Президент Трамп сыграл определенную роль в составлении заявления, в котором его сын отрицал, что его встреча с российским адвокатом была связана с президентской кампанией 2016 года, заявил во вторник Белый дом. Однако его представитель Сара Хакаби Сандерс настаивала на том, что заявление было правдивым.

«Он, безусловно, не диктовал(заявление), – сказала Сандерс, – но он сказал свое слово, высказал предложения – как поступил бы любой отец».

«Заявление,которое было обнародовано – продолжала она, – было правдивым, и в заявлении не было неточностей». Электронные письма, позднее обнародованные Дональдом Трампом-младшим, свидетельствуют, однако, о том, что цель встречи была связана с возможностью получения компрометирующей информации о сопернице Трампа в борьбе за президентский пост – демократе Хиллари Клинтон.