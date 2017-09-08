Трамп повысил потолок госдолга США

Президент Дональд Трамп поставил подпись под законом, согласно которому на три месяца повышается потолок госдолга США, обеспечивается финансирование деятельности федерального правительства, и выделяются более 15 млрд долларов на ликвидацию последствий стихийных бедствий. Закон был принят в результате неожиданной сделки Трампа с лидерами демократов в Конгрессе.

Этот законопроект был принят Палатой представителей (за него проголосовали 316 законодателей, против – 90) и подвергнут критике некоторыми консервативными конгрессменами. Однако после этого, Сенат утвердил этот акт в четверг, а Трамп подписал в пятницу, немедленно после прибытия в загородную резиденцию президентов США в Кэмп-Дэвиде, штат Мэриленд.