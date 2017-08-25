Трамп запретил военную службу трансгендерам

Президент США Дональд Трамп подписал директиву, запрещающую трансгендерам служить в вооруженных силах США. О намерении президента сделать это было объявлено три недели назад. Таким образом, Трамп отменил решение администрации Барака Обамы, принятое год назад.

В серии твитов, Трамп объяснил, что принял решение о запрете после консультаций с генералами и экспертами, поскольку военнослужащие-трансгендеры налагают на военные бюджеты «невероятные медицинские расходы».

По оценкам исследовательской Rand Corporation, ныне в составе ВС США насчитывается около 4 тыс трансгендеров. Еще примерно 250 человек в данный момент изменяют пол.