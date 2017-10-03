Трамп встретится с пострадавшими в Лас-Вегасе

ВАШИНГТОН – Президент США Дональд Трамп в понедельник распорядился приспустить флаги, в то время как вся страна застыла в ужасе из-за крупнейшего массового убийства в новейшей американской истории, устроенного одиночным стрелком.

«Нас сплотили печаль, шок и горе, – сказал Трамп, который выступил с телеобращением к стране менее чем через 12 часов после начала стрельбы. – Это был акт зла в чистом виде».

Он сообщил, что в среду отправится в Лас-Вегас, чтобы почтить память погибших и встретится с пострадавшими. Во вторник он намерен посетить жертв урагана в Пуэрто-Рико.

«В моменты трагедии и ужаса американцы сплачиваются, как один человек, – подчеркнул президент. – Так было всегда. Мы вспоминаем то, что нас объединяет, – нашу веру, нашу семью и наши общие ценности. Мы вспоминаем, что мы – граждане, о связи с нашими общинами и об утешении нашей общей принадлежностью к человечеству».

«Наше единство не может быть разрушено злом. Наши связи не могут быть разорваны насилием, и хотя мы наполнены огромным гневом из-за бессмысленного убийства наших сограждан, именно наша любовь определяет наш характер сегодня и будет характеризовать нас всегда», – добавил глава государства.

Стоя перед портретом Джорджа Вашингтона, Трамп выразил сочувствие семьям погибших.

«Я знаю, что в такие времена, как сейчас, мы ищем какой-то смысл среди хаоса, какой-то свет в темноте. Ответы даются нам нелегко. Но мы можем найти утешение в осознании, что даже самое темное место может озарить лишь один луч света, и даже самое ужасное отчаяние может осветить единственный луч надежды».

В пятиминутном обращении Трамп не упомянул о проблеме ношения оружия, но трагедия в Лас-Вегасе вновь вынесла тему контроля над оружием на передний план общенациональных дебатов.

Бывший член Конгресса Гэбби Гиффордс, которая шесть лет назад была серьезно ранена в результате вооруженного нападения в Аризоне, в беседе с журналистами призвала обе партии принять меры для ужесточения законодательства об оружии.

«Страна рассчитывает на вас», – сказала Гиффордс.

Лидер демократического меньшинства в Сенате Нэнси Пелоси направила письмо спикеру Полу Райану, в котором призвала сформировать постоянный комитет по насилию с применением оружия для разработки «законодательства здравого смысла».

Отметив, что с начала года в США произошло 273 массовых убийства – в среднем по одному в день – Пелоси призвала своих коллег одобрить внесенный в палату двухпартийный законопроект об ужесточении проверок покупателей оружия, направленных на то, чтобы оно не попадало «не в те руки».

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс уклонилась от вопросов о контроле над оружием на брифинге в понедельник, заявив, что привносить политический аспект в ситуацию менее чем через 24 часа после трагедии в Лас-Вегасе преждевременно.

В Белый дом поступают соболезнования со всего мира. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о своем потрясении и негодовании.

«Мы не можем мириться с такой неизбирательной массовой стрельбой, какими бы причинами она ни объяснялась, и я решительно осуждаю ее», – написал он.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо написал: «Мы скорбим вместе с этим городом и Соединенными Штатами. Подобные действия лишь укрепляют нашу решимость сплотиться в единое целое».