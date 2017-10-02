Трамп обратился к нации в связи с трагедией в Лас-Вегасе

Президент Трамп выступил в понедельник с обращением к нации в связи с трагедией в Лас-Вегасе – крупнейшим по числу жертв инцидентом со стрельбой в истории США. Свыше 50 убитых и более 400 госпитализированных с ранениями различной степени тяжести – таков итог действий 64-летнего Стивена Пэддока, открывшего огонь из автоматического оружия по участникам музыкального фестиваля.

Акт зла в чистом виде – так президент охарактеризовал случившееся.

«В момент трагедии и горя американцы сплачиваются, как один человек, – подчеркнул президент. – Так было всегда. Мы вспоминаем то, что нас объединяет, – нашу веру, нашу семью и наши общие ценности. Мы вспоминаем, что мы – граждане, о связи с нашими общинами и об утешении нашей общей принадлежностью к человечеству.Наше единство не может быть разрушено злом. Наши связи не могут быть разорваны насилием.И когда мы испытываем столь колоссальное чувство возмущения безжалостным убийством наших сограждан, наша любовь поддерживает нас сегодня. И будет поддерживать всегда».

Трамп высоко оценил действия полицейских, отметив «сверхъестественную» быстроту их реакции.

В знак траура глава Белого дома приказал приспустить государственные флаги.

Ранее в понедельник президент Трамп в «Твиттере» выразил глубочайшие соболезнования пострадавшим и семьям погибших в результате трагедии.