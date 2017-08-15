Дональд Трамп опять обвинил «обе стороны» в столкновениях в Шарлоттсвилле

Президент Дональд Трамп во вторник вновь повторил впервые прозвучавшее в минувшие выходные заявление, сообщив, что возлагает вину за события в Шарлоттсвилле на «обе стороны» конфликта.

«У вас есть группа с одной стороны, и есть группа с другой, и они атаковали друг-друга с бейсбольными битами, - сказал президент США, отвечая на вопрос журналистов в лобби небоскреба «Трамп Тауэр» в Нью-Йорке. - Это было жестоко и ужасно,и за этим было страшно наблюдать. Я думаю, что в произошедшем виноваты обе стороны».

Напомним, во время столкновений между членами ультраправых организаций и их противников в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния, погиб один человек, и более 20 получили ранения различной степени тяжести, когда в толпу демонстрантов на своем автомобиле врезался сторонник одной из неонацистских организаций.

Сразу же после инцидента президент Трамп выступил со специальным заявлением, обвинив в произошедшем «обе стороны» конфликта. После жесткой критики, с которой выступили представители и республиканской и демократической партий, в минувший понедельник глава Белого дома счел нужным выступить с новым заявлением, возложив вину за произошедшее на сторонников «Ку-клукс-клана, нацистские и националистические» организации.

Тем не менее во вторник, отвечая на комментарий журналиста о том, что насилие применили члены так называемых «альтернативных правых» группировок, Дональд Трамп заметил, что по-прежнему считает виновными всех без исключния участников столкновений.

«А что насчет «альтернативных левых», которые напали на, как вы говорите, «альтернативных правых», - спросил президент США. – У них есть хоть какое-нибудь чувство вины?».