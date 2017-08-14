Трамп собирается инициировать расследование в отношении торговой политики Китая

Президент США Дональд Трамп собирается начать расследование предполагаемых хищений американской интеллектуальной собственности со стороны Китая, однако Пекин заранее предупредил, что в торговой войне проигравшими окажутся обе страны.

Трамп прервал рабочий отпуск, который он проводит в своем гольф-клубе в Нью-Джерси, и вернулся в Вашингтон, чтобы подписать указ, предписывающий торговому представителю США Роберту Лайтхайзеру провести расследование о предполагаемой краже американских технологий и интеллектуальной собственности в Китае. Трамп хочет, чтобы ведомство расследовало торговую политику Китая, которая вынуждает американские компании делиться информацией, чтобы вести бизнес в этой стране.

По итогам расследования США могут обратиться во Всемирную торговую организацию, чтобы добиться введения штрафов или других мер в отношении Китая.

По мнению аналитиков, расследование может обострить напряженность в отношениях между США и Китаем и привести к торговой войне между двумя крупнейшими экономиками мира.

Трамп счел нужным похвалить председателя КНР Си Цзиньпина в связи с тем, что Китай недавно проголосовал вместе с США за введение новых санкций в отношении КНДР в ответ на ракетные испытания и разработку ядерного оружия. Пекин в понедельник объявил о введении запрета на импорт природного угля, железной руды, морепродуктов и другой продукции из КНДР в соответствии с новыми санкциями, которые призваны сократить доходы Пхеньяна от экспорта на 1 миллиард долларов в год.

Однако Трамп нередко возмущался по поводу хронического торгового дефицита между США и Китаем, который в 2016 году составил 347 миллиардов долларов и продолжает расти теми же темпами в этом году. США импортируют из Китая потребительские товары, кроме этого именно в КНР производятся многие из электронных устройств, популярных среди американцев, такие как смартфоны iPhone.

Тем временем крупные американские компании сообщают о росте прибылей в последние недели, отчасти благодаря бизнесу в Китае. Так, производитель тяжелой строительной техники Caterpillar ожидает, что спрос на его продукцию в Китае останется на высоком уровне до конца года.

Китай заранее предостерег Трампа против начала расследования о краже интеллектуальной собственности.

«В торговой войне нет будущего и нет победителей, обе стороны окажутся проигравшими, – заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. – Как мы подчеркивали уже много раз, торговые отношения между Китаем и США основаны на взаимной выгоде».

«Учитывая важность китайско-американских отношений, – сообщила она, – Китай готов прилагать совместные усилия с США для поддержания торговых и экономических отношений на устойчивом, здоровом и стабильном уровне на базе взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды».