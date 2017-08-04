Сенат лишил Трампа возможности назначить кого-либо во время каникул

Сенат США лишил президента Трампу возможности назначать новых чиновников, пока законодатели находятся на августовских каникулах.

Политики договорились прибегнуть к процедурной уловке: во время каникул будут проводиться краткие формальные заседания, чтобы технически Сенат продолжал свою работу.

Сенаторы пошли на такой шаг после того, как недавние критические высказывания Трампа в адрес генпрокурора Джеффа Сешнса породили слухи, что во время каникул президент может отправить его в отставку и заменить кем-то другим.

Трамп был недоволен тем, что Сешнс отстранился от расследования Минюста по поводу российского вмешательства в президентские выборы.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм в недавнем интервью NBC News сказал, что, если Трамп уволит Сешнса, начнется «сущий ад».

Помощники Сешнса сказали Белому дому, что генпрокурор не намерен оставлять свой пост, и пока Трамп его не уволил.