Грэм поддержал Сешнса и предостерег Трампа от попыток сместить Мюллера

Влиятельные политики Вашингтона высказываются в поддержку подвергшегося нападкам главы Минюста Джеффа Сешнса, критикуя президента США Дональда Трампа за продолжающиеся уже несколько дней жалобы на главу правоохранительной системы страны.

Выступая в четверг по телеканалу NBC, сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что, если Трамп отправит Сешнса в отставку, то это будет нечто непостижимое.

Трамп обрушил свой гнев на Сешнса – политика, одним из первых поддержавшего его в борьбе за президентский пост, – за то, что он самоустранился от осуществления контроля над расследованием вмешательство России в президентские выборы 2016 года в США.

По словам Грэма, любые шаги (Трампа), направленные против спецпрокурора Роберта Мюллера (проводящего это расследование), пока Мюллер не допустил неправильных действий, могут оказаться началом конца для президентства Трампа.

«Сегодня я не вижу оснований полагать, что Мюллер скомпрометирован», – сказал законодатель.