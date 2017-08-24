СМИ: Трамп недоволен ходом «российского расследования» и новыми санкциями против РФ

Президент США Дональд Трамп в частных разговорах с сенаторами–республиканцами выразил недовольство по поводу нового санкционного билля в отношении России, а также ходом расследования о возможных связях предвыборной кампании Трампа с российскими официальными лицами.

Об этом сообщило в четверг вашингтонское издание Politico.

По его информации, в конце июля в телефонном разговоре с руководителем сенатского Комитета по международным делам Бобом Коркером глава Белого дома заявил, что новый пакет санкций, одобренный позже обеими палатами Конгресса США и подписанный самим Трапом 2 августа, «неконституционен и может повредить его президентству».

Коркер, по словам собеседников Politico, был непоколебим и заявил Трампу, что законопроект успешно пройдет обе палаты, получив двухпартийную поддержку законодателей.

«Трамп был однозначно раздражен в ходе разговора», – приводит издание слова одного из своих источников.

Несколькими днями позже, 7 августа, президент США позвонил другому сенатору-республиканцу – Тому Тиллису, работающему над законопроектом, который помешал бы Трампу уволить специального прокурора Роберта Мюллера, расследующего связи предвыборной кампании Трампа и России.

В ходе разговора, пишет Politico, была поднята тема разрабатываемого Томом Тилллисом и его коллегой сенатором Крисом Кунсом документа по законодательной защите прокурора Мюллера. Трамп высказал недовольство по поводу этой инициативы и заявил, что не хотел бы, чтобы ее одобрили.

В Белом доме отказались комментировать частные разговор президента с членами Конгресса, пишет Politico.

В американской прессе неоднократно поднимался вопрос о фактической зависимости специального прокурора Роберта Мюллера, расследующего потенциально незаконные связи кампании Трампа с Россией, от президента США.

Демократы, а также ряд республиканцев в Конгрессе опасаются, что Трамп вполне законным образом может отстранить Мюллера от ведения расследования. Если это произойдет, отмечают некоторые аналитики, то в США может возникнуть конституционный кризис.