Трамп призвал сенаторов-республиканцев не уходить на каникулы, не приняв законопроекта по здравоохранению

Президент США Дональд Трамп в среду призвал сенаторов-республиканцев разрешить свои разногласия и принять законопроект по здравоохранению до ухода на летние каникулы.

На следующий день после того, как очередная версия законопроекта об отмене Obamacare пала жертвой разногласий между контролирующими Сенат республиканцами, Трамп собрал сенаторов-республиканцев на обед в Белом доме.

«Мы уже так близки к цели», – сказал президент сенаторам.

Он напомнил, что республиканцы уже семь лет обещают американцам отменить и заменить закон о здравоохранении, ставший визитной карточкой экс-президента Обамы, и пришло время действовать.

«Мы должны остаться здесь. Мы не можем уехать из города», – сказал Трамп.