Республиканцы в Сенате приняли резолюцию по бюджету

Республиканцы в Сенате 51 голосом против 49 одобрили бюджетную резолюцию, который может проложить путь к реализации плана президента Трампа по проведению «масштабных сокращений налогов и налоговой реформы».

Белый дом после голосования опубликовал заявление, в котором отметил, что «эта резолюция открывает путь к раскрытию потенциала американской экономики путем налоговой реформы и сокращения налогов».

Единственным республиканцем, проголосовавшим против резолюции, стал сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол, заявивший, что эта мера слишком дорого обойдется федеральному бюджету.