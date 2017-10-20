Республиканцы в Сенате приняли резолюцию по бюджету

Принятие резолюции может проложить путь к реализации налоговой реформы Трампа
Республиканцы в Сенате 51 голосом против 49 одобрили бюджетную резолюцию, который может проложить путь к реализации плана президента Трампа по проведению «масштабных сокращений налогов и налоговой реформы».
Белый дом после голосования опубликовал заявление, в котором отметил, что «эта резолюция открывает путь к раскрытию потенциала американской экономики путем налоговой реформы и сокращения налогов».
Единственным республиканцем, проголосовавшим против резолюции, стал сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол, заявивший, что эта мера слишком дорого обойдется федеральному бюджету.
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