Трамп назвал Вашингтон «выгребной ямой»

ВАШИНГТОН – Президент Дональд Трамп прибыл в Западную Вирджинию, где его ждали 40 тысяч ликующих бойскаутов. Президент сказал им, что был рад уехать из Вашингтона, который он описал, как «выгребную яму» и «сточную канаву».

«Кто вообще хочет говорить о политике?» – выкрикнул Трамп, заявив мальчикам, что хочет говорить о том, как они могут воплотить свои мечты.

Но уже вскоре он вновь вернулся к политике, и аудитории это очень понравилось. Подростки начали кричать и улюлюкать, как будто смотрели поединок по вольной борьбе.

«Я приезжаю в Вашингтон и вижу всех этих политиков, вижу это болото, и это нехорошее место, – сказал Трамп. – Сегодня я говорю, что вместо слова “болото” нам нужно использовать слово “выгребная яма” или “сточная канава”».

«Это нехорошее место. Я вижу, что происходит, и, поверьте мне, мне гораздо больше нравится быть с вами», – добавил президент.

Он сказал мальчикам, что СМИ являются нечестными и не покажут их слет по телевидению.

«Лживые СМИ, лживые СМИ», – сказал Трамп под гул одобрения и свист аудитории.

Но самые громкие аплодисменты и насмешки раздались, когда Трамп упомянул своего предшественника, президента Барака Обаму, который отклонял предложения выступить на слете скаутов, когда находился у власти.

«Кстати, просто вопрос: президент Обама хоть раз приезжал на слет?» – спросил он.

По словам президента, в его кабинете и Белом доме работают 10 бывших бойскаутов. Некоторых из них, в том числе министра здравоохранения Тома Прайса, он пригласил подняться на сцену, чтобы показать пример лидерской роли бойскаутов на практике.