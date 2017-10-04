Пуэрто-Рико: жертв «Марии» стало больше

Число жертв урагана «Мария» в Пуэрто-Рико выросло почти вдвое. Власти американской территории опубликовали новые данные: теперь в списке погибших 34 человека. Об этом стало известно уже после того, как президент США Дональд Трамп покинул столицу Пуэрто-Рико Сан-Хуан.

Президент провел в Сан-Хуане почти шесть часов. Во время пребывания на острове Дональд Трамп похвалил губернатора Пуэрто-Рико Рикардо Росселло: «Ваш губернатор, я должен сказать, не стал играть в политику. Он не стал заниматься этими играми. Он говорил, все как есть и высокого оценивал наши усилия, и от имени нашей страны я хочу сказать ему спасибо».

Трамп сказал: «Мы спасли много жизней здесь. Каждая смерть – это ужасно. Но посмотрите на настоящие катастрофы, вроде “Катрины”, где погибли сотни и сотни людей. И посмотрите, что случилось здесь. Ураган, какого никто не видел, и какое количество жертв? Семнадцать? Шестнадцать подтвержденных. Шестнадцать жертв против сотен во время “Катрины”. Вы должны гордиться вашими людьми», – добавил он, обращаясь к Рикардо Росселло.

С президентом Трампом не согласен экс-губернатор Пуэрто-Рико Анибал Асеведо Вила. «Я разочарован и даже оскоблен визитом Дональда Трампа, – сказал политик корреспонденту Русской службы «Голоса Америки» Роману Мамонову. – Он прилетел, не дал никаких обещаний, он только хотел, чтобы люди восхваляли его. Он еще и шутил. Для людей в Пуэрто-Рико это совсем не время для шуток. Реакция властей была недостаточной и медленной. Для сравнения, через две недели после землетрясения на Гаити было отправлено 22 тысячи военных США. Через две недели после урагана “Мария” у нас только 8 тысяч. На Гаити было 500 военных вертолетов. А у нас только 80-85. Нам нужны люди и оборудование!»

4 октября агентство «Ассошиэйтед Пресс» и NORC Center for Public Affairs Research при Университете Чикаго опубликовали данные последнего опроса, в рамках которого изучалось, как американцы оценивают действия администрации США по ликвидации последствий ураганов «Ирма» и «Мария». По данным исследования лишь 32% респондентов считают, что действия федеральных властей были адекватными, 49% оценивают их как неэффективные.