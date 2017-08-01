СМИ: Заявление Дональда Трампа-младшего было продиктовано президентом

Заявление Дональда Трампа-младшего о том, что его встреча с российским адвокатом в июне 2016 года не была связана с предвыборной кампанией его отца, продиктовал сам президент Дональд Трамп, сообщила газета Washington Post.

Впоследствии выяснилось, отмечает она, что заявление не соответствовало действительности.

Как следует из переписки, опубликованной Трампом-младшим, он с энтузиазмом согласился встретиться с женщиной, которую ему представили как адвоката российского правительства, возможно, располагавшего разоблачительной информацией о кандидате в президенты от демократов Хиллари Клинтон в рамках усилий Москвы по поддержке его отца. Первой об этой встрече сообщила газета New York Times.

Washington Post сообщила, что советники Трампа обсудили публикацию и согласились, что Трамп-младший должен выпустить правдивое описание данного эпизода, чтобы его «не нужно было дезавуировать, если всплывут другие подробности».

Однако президент, который возвращался домой из Германии 8 июля, изменил план и «лично продиктовал заявление от имени Трампа-младшего, в котором говорилось, что его сын и российский адвокат "главным образом обсуждали программу усыновления российских детей"», пишет Washington Post, ссылаясь на анонимные источники, знакомые с ситуацией.

Газета отмечает, что в заявлении, переданном New York Times, когда эта газета готовилась опубликовать материал, подчеркивалось, что в тот момент встреча не была связана с предвыборной кампанией.

Адвокат Трампа Джей Секулоу выпустил заявление в связи с публикацией Washigton Post. «Приведенная трактовка не только не имеет большого значения, но также вводит в заблуждение, неточна и неуместна», – говорится в заявлении.

Белый дом не отреагировал на просьбу Reuters прокомментировать публикацию в Washington Post. Также не поступило комментария от адвоката Трампа-младшего Алана Футерфаса.

Профессор уголовного права в Стэнфордской школе права Дэвид Скланский заявил, что если Трамп действительно участвовал в составлении неверного публичного заявления о встрече, то, возможно, он дал повод для возбуждения дела о воспрепятствовании правосудию против него.