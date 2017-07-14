Трамп заверил, что без разрешения конфликтов санкции с России сняты не будут

ВАШИНГТОН – Президент США Дональд Трамп заверил, что экономические санкции в отношении России будут оставаться в силе до тех пор, пока конфликты в Украине и Сирии не будут разрешены к удовлетворению США и их союзников.

С таким заявлением президент выступил на борту своего самолета по дороге во Францию. Изначально было условлено, что этот комментарий не предназначался для печати, однако в четверг в Париже Трамп спросил одного из присутствовавших на борту журналистов, почему его заявление не было обнародовано. После этого Белый дом официально распространил отрывки беседы.

«Я ни под каким видом не сниму санкции до тех пор, пока в Сирии и Украине не будет найдено решение к нашему и всеобщему удовлетворению», – сказал Трамп.

Он добавил, что в курсе сообщений о якобы запланированном смягчении санкций в отношении России, однако заверил, что они не соответствуют действительности.

«Я заработал много денег. Заключал выгодные сделки. Это моя профессия, – отметил Трамп. – С чего бы мне снимать санкции, не добившись ничего взамен?»

Трамп не уточнил, какую именно сделку он хотел бы заключить с российским президентом Владимиром Путиным по Сирии и Украине.

США настаивают, что частью политического решения конфликта в Сирии должна стать отставка сирийского президента Башара Асада, который является союзником России. Москва это требование отвергает.

Что касается Украины, Вашингтон требует, чтобы Россия вернула Киеву аннексированный Крым и прекратила поддерживать силы сепаратистов в восточной Украине. Москва неоднократно отрицала поддержку сепаратистов.

Однако Трамп также высказался в защиту личных переговоров с российским лидером, с которым он встретился на прошлой неделе в Германии, напомнив об общих интересах в сирийском вопросе и других геополитических аспектах и подчеркнув важность поддержания диалога между двумя странами.

«Не поддерживать диалог глупо, – сказал Трамп. – Давайте будем умными, а не глупыми».

По словам Трампа, он готов пригласить Путина в Белый дом, но только когда наступит «подходящий момент».

«Я не думаю, что сейчас подходящий момент, но мой ответ – да, я мог бы это сделать, – пояснил Трамп. – Я бы легко мог сказать, что не буду этого делать. Это было бы проще всего, но и глупее всего… Проще всего сказать вам, что я никогда его не приглашу. Что мы никогда не будем общаться с Россией… Но нужно поступать правильно. И, кстати, я хочу заключать с Россией только выгодные сделки».

Президент также заявил, что «охота на ведьм» в связи с подозрениями в сговоре между его предвыборным штабом и Россией «плохо отражается на стране». «Нет ни сговора, ни воспрепятствования правосудию, ничего подобного», – заявил он.

Трамп обвинил демократов в том, что они «слишком напирают» на историю с Россией, и поэтому «люди в нее уже не верят», в особенности, когда речь заходит об обвинениях в измене.

«Когда они говорят “измена”, вы понимаете, что такое измена? Это когда Юлиус и Этель Розенберги передали русским атомную бомбу, ясно?» – сказал президент.

Трамп добавил, что при следующей встрече с Путиным он собирается спросить его, кого тот на самом деле хотел видеть победителем прошлогодних выборов: его или демократа Хиллари Клинтон.

«Потому что я не могу поверить, что он болел за меня», – добавил он, подчеркнув, что его взгляды в военной сфере и его энергетическая политика куда более пагубны для Москвы, чем идеи его бывшей соперницы.