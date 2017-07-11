Белый дом отверг новые обвинения в адрес окружения Трампа

ВАШИНГТОН – Белый дом перешел в контратаку, чтобы опровергнуть утверждения, что встреча представителей предвыборного штаба Дональда Трампа, включая старшего сына президента, с российским адвокатом в прошлом году, возможно, была частью сговора с Кремлем с целью одержать победу над Хиллари Клинтон.

«Штаб президента не вступал в сговор ни в какой форме, – заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Хакаби Сандерс на брифинге. – Дональд-младший ни с кем не вступал в сговор, чтобы повлиять на выборы. Наша позиция состоит в том, что никто в предвыборном штабе Трампа не вступал в сговор, чтобы повлиять на выборы».

Между тем Дональд Трамп-младший нанял нью-йоркского адвоката Алана Футерфаса, который будет представлять его интересы в связи с расследованием контактов предвыборной кампании его отца с российскими властями. Об этом сообщает агентство «Рейтер» со ссылкой на самого Футерфаса и представителей офиса Трампа-младшего. Футерфас – юрист, работающий на себя и специализирующийся на защите по уголовным делам.

На этот шаг старший сын президента США пошел вскоре после того, как в субботу газета New York Times написала о его встрече в июне 2016 года с российским адвокатом Натальей Весельницкой, которая обещала предоставить кампании Трампа компрометирующую информацию о сопернице на выборах, демократе Хиллари Клинтон.

По сообщениям американских СМИ, Весельницкая связана с Кремлем и продвигает на Западе его интересы. Российские власти эту информацию отрицают. Как заявил в понедельник пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в Кремле не знают адвоката Наталью Весельницкую и не могут «отслеживать все встречи российских адвокатов как внутри страны, так и за рубежом».

Старший сын американского лидера Дональд Трамп-младший заявил в воскресенье, что он, а также менеджер предвыборной кампании Трампа Пол Манафорт и зять президента Джаред Кушнер встретились с Весельницкой в июне 2016 года – после того, как Трамп получил президентскую номинацию Республиканской партии. Весельницкая заявила, что готова поделиться информацией, которая может негативно отразиться на кампании Клинтон.

Однако, по словам сына Трампа, «никаких деталей или подтверждающей информации ни предоставлено, ни даже предложено не было». «Вскоре стало ясно, что никакой значимой информации у нее не было», – добавил он.

В понедельник вечером газета New York Times сообщила, что перед встречей с российским адвокатом Дональд Трамп-младший получил электронное письмо, в котором говорилось, что эта встреча является частью усилий российского правительства, направленных на то, чтобы помочь предвыборной кампании его отца.

Ссылаясь на трех человек, знакомых с содержанием этого письма, газета пишет, что публицист Роб Голдстоун в письме Трампу-младшему дал понять, что источником негативной информации является российское правительство.

В своем воскресном заявлении сын американского лидера не упомянул, что ему говорили, что адвокат может быть доверенным лицом Кремля. Письмо, вероятно, заинтересует следователей, пытающихся установить, вступали ли соратники Трампа в сговор с российскими властями с целью повлиять на прошлогодние выборы, отмечает New York Times.

Как заявил Дональд Трамп-младший, его отцу не было известно о встрече. Она была устроена музыкальным антрепренером Робом Голдстоуном по просьбе его московского клиента – азербайджанского певца и автора песен Эмина Агаларова. Сообщается, что последний знал будущего президента с момента его деятельности по продвижению конкурса «Мисс Вселенная» в 2013 году.

В понедельник Дональд Трамп-младший заявил в оправдание своей встречи с российским адвокатом, что эта встреча «ни к чему не привела», однако он «должен был послушать».

Контратака Белого дома также включала выступления на телевидении нескольких высокопоставленных фигур. Советник Трампа Келлиэнн Конуэй, выступая в программе «Доброе утро, Америка» на канале АВС, заявила, что в результате короткой встречи «никакой информации, которая была бы значимой или полезной, получено не было».

Когда ее спросили, можно ли считать, что эта встреча по меньшей мере была попыткой сговора, Конуэй ответила: «Вы хотите сказать, что здесь есть какие-то свидетельства сговора? Потому что все пытаются превратить желаемое в неоспоримые доказательства, и у них ничего не получается».

Глава аппарата Белого дома Райнс Прибус ранее назвал обвинения в сговоре «пирожком без начинки».

Представитель группы юристов Трампа Марк Коралло в заявлении в воскресенье отметил, что «президент не знал о встрече и не участвовал в ней».

Во второй половине дня в понедельник второй самый высокопоставленный сенатор в Комитете по делам разведки Сената США Марк Уорнер заявил, что он «несомненно» хотел бы побеседовать с Трапом-младшим в ходе слушаний по России. Как сообщает телеканал NBC со ссылкой на свои источники в сенатском Комитете по делам разведки, сенаторы намерены вызвать старшего сына главы Белого дома в Сенат для дачи показаний.

Предполагается, что встреча с Весельницкой – первый установленный контакт между предвыборным штабом Трампа и российскими интересами во время предвыборной кампании, которая в ноябре завершилась победой Трампа над Клинтон.

Газета заявила, что получила информацию от трех советников Белого дома, которые прослушали брифинг о встрече, и еще двух, знавших о ней.

По данным американских СМИ, Весельницкая известна попытками обойти санкции против россиян, замешанных в нарушениях прав человека. Как сообщается, среди ее клиентов есть государственные компании и сын высокопоставленного чиновника, в отношении компании которого на момент встречи велось расследование в США.

В США уже несколько месяцев идут расследования российского вмешательства в предвыборную кампанию и возможного сговора между предвыборным штабом Трампа и российскими властями. Американская разведка пришла к выводу, что российский президент Владимир Путин распорядился о проведении кампании с целью дискредитировать американские выборы, нанести ущерб кампании Клинтон и помочь Трампу выиграть. Сам Путин опроверг эти обвинения в ходе встречи с Трампом в прошлую пятницу на полях саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге.

Несколько расследований по этому делу ведутся в Конгрессе, а специальный прокурор Роберт Мюллер, в прошлом глава ФБР, пытается установить, был ли сговор между штабом Трампа и Россией и пытался ли Трамп воспрепятствовать правосудию, отправив в отставку директора ФБР Джеймса Коми, который возглавлял расследование по российскому делу до Мюллера.

Заверения Белого дома не успокоили демократов, которые заявляют, что встреча сына Трампа и Весельницкой должна быть тщательно расследована наравне с некоторыми другими контактами сотрудников предвыборного штаба Трампа с российскими официальными лицами.

Лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер указал, что американские разведывательные ведомства пришли к единодушному мнению, что российское вмешательство в президентские выборы направлялось на самом высоком уровне.

«Президент России преднамеренно вмешался в наши выборы и попытался подорвать нашу демократию, – сказал Шумер. – Это не придумали демократы, это 17 разведывательных ведомств, мужчины и женщины, многие из которых каждый день рискуют своими жизнями ради нас, люди, которых мы уважаем, которыми мы восхищаемся – именно они заявили, что вмешательство было».

Трамп заявил, что думал «об этой истории с Россией», когда увольнял Коми, а расследования неоднократно называл «охотой на ведьм» и попыткой демократов оправдать поражение Клинтон.

Трамп также неоднократно отвергал связи с Россией, в то время как Москва утверждает, что не имела отношения к взлому файлов Национального комитета Демократической партии в Вашингтоне и компьютера главы предвыборного штаба Клинтон Джона Подесты. За несколько недель до выборов портал WikiLeaks опубликовал тысячи электронных писем Подесты, многие из которых содержали щекотливые подробности о закулисных попытках демократов помочь Клинтон получить президентскую номинацию.

Сама Клинтон назвала публикацию этих писем одной из причин своего поражения на выборах.