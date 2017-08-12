Какова политика Трампа в отношении России?

Нерешительная поддержка президентом США Дональдом Трампом ужесточения санкций в отношении России и недавние комментарии на этот счет были интерпретированы в Москве как поворотный момент в том, что касается надежды на улучшение отношений.

Более жесткая линия США в отношении России, несмотря на апатию Трампа в отношении вмешательства Кремля в американские выборы, его полное отрицание возможного сговора и лесть в адрес президента Владимира Путина вызывают вопрос: «А какова именно политика Трампа по России?

«Мое мнение таково, что такой концепции, как политика Трампа по России не существует, - считает Андрей Колесников из Московского Центра Карнеги. - Такой политики нет, как нет и политики России в отношении Америки Трампа».

Комментарии Трампа о России во время его предвыборной кампании льстили Путину и вызывали у Москвы надежды на сотрудничество с Вашингтоном. В то же время выраженные им сомнения по поводу будущего НАТО и агрессии России в Украине стали причиной неуверенности среди союзников США.

«Он многое сказал на эту тему во время избирательной кампании. И уже через восемь месяцев кажется, что его видение того, какими должны быть отношения между Соединенными Штатами и Россией не претворяется в жизнь», - считает эксперт Брукингского института Джеймс Кирчик.

Одна из причин этого в том, что политическая партия Трампа и члены его администрации придерживаются гораздо более жесткой позиции, чем сам президент в отношении российской агрессии в Украине и ее вмешательства в выборы в США в 2016 году.

Дипломатия по принципу взаимной вежливости не показала себя действенной.

В ответ на санкции США и высылку российских дипломатов в связи с подозрениями в шпионаже, Москва потребовала у дипмиссии США в России к 1 сентября сократить штат сотрудников на 755 человек.

Несмотря на двухпартийное осуждение Конгрессом США вмешательства Кремля в американские выборы, в четверг Трамп поблагодарил Путина, сказав: «Мы пытаемся сократить расходы, и что касается меня, я очень благодарен, что он сократил большое количество персонала, ведь теперь у нас меньше расходы по заработной плате».

Между тем, американские должностные лица заявляют, что администрация США планирует объявить об ответных мерах после 1 сентября.