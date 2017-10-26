Трамп считает, что Россия «наносит ущерб» усилиям США по Северной Корее

Президент Дональд Трамп заявил, что Россия мешает усилиям США, направленным на лишение Северной Кореи ядерного оружия, в то время как Китай помогает.

В интервью Fox Business Network Трамп заявил, что ядерную проблему Северной Кореи было бы проще решить, если бы отношения между США и Россией улучшились.

«Китай помогает нам, а Россия, возможно, идет другом направлении и наносит ущерб нашим достижениям», – сказал Трамп, комментируя ситуацию вокруг Северной Кореи.

Серия проведенных Северной Кореей испытаний ядерных зарядов и ракет и череда все более воинственных заявлений в адрес друг друга между Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном привели к усилению напряженности.

Трамп требует от Китая оказать содействие в обуздании северокорейской ядерной программы. На долю Китая, единственного крупного союзника Северной Кореи, приходится более 90 процентов торговли с этой изолированной страной.

Трамп написал в Твиттере, что разговаривал с председателем КНР Си Цзиньпином в четверг, и разговор, в частности, касался Северной Кореи.

Отношения между США и Россией осложнились в связи с обвинениями во вмешательстве Москвы в президентские выборы в США в 2016 году, российской аннексией украинского Крыма и поддержки Москвой сирийского правительства.

«Думаю, мы могли бы поддерживать хорошие отношения c Россией, – сказал Трамп. – Думаю, тогда ситуацию с Северной Кореей было бы проще разрешить».

Во время предвыборной кампании Трамп говорил, что надеется улучшить отношения с Москвой.