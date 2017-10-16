Трамп: Куба несет ответственность за акустические атаки на американцев

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что, как он полагает, Куба несет ответственность за инциденты, в результате которых был причинен вред американским дипломатам и туристам. (Напомним, что речь идет об акустических атаках, от которых пострадали некоторые сотрудники посольства США в Гаване и другие американцы, находившиеся в кубинской столице.)

Это заявление президент Трамп сделал в ходе выступления перед журналистами в Розовом саду Белого дома. В беседе с представителями прессы принял участие лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл.

Обращаясь к журналистам, Трамп назвал прекрасными свои отношения с законодателями – лишь за некоторыми, по его словам, исключениями. «Мы с Макконнеллом ближе друг к другу, чем когда-либо», – отметил, в частности, глава Белого дома.

Отметив, что у него также очень хорошие отношения со Стивеном Бэнном, Трамп сказал, что постарается отговорить его от войны с республиканским истеблишментом.

Сенатор Макконнелл, в свою очередь, подтвердил, что у него и у президента – одна и та же программа.

По словам Трампа, в ближайшем будущем он намерен инициировать законопроект об экономическом развитии.

Он также высказался за проведение налоговой реформы – такой, за которую, по его словам, проголосовали бы и некоторые демократы.

Касаясь ключевых внутриполитических проблем, президент выразил удовлетворение прекращением действия ряда программ, обеспечивавших Obamacare.

Призвав к новым шагам в борьбе с опиоидной эпидемией, президент сказал, что сделает важное заявление на этот счет на следующей неделе.

В связи с недавней гибелью американских военных в Нигере, президент сообщил, что направил их семьям письма с выражением соболезнований и намерен в ближайшее время побеседовать с родственниками погибших по телефону.

Президент выразил сожаление в связи со столкновениями между курдскими формированиями и правительственными войсками в Ираке.

В связи с продолжающимся расследованием российского вмешательства в президентскую кампанию-2016, Трамп вновь заявил, что это расследование – попытка оправдать поражение демократов на выборах.