Ромни раскритиковал реакцию Трампа на события в Шарлоттсвилле

Бывший кандидат в президенты от Республиканской партии Митт Ромни выступил с критикой президента Дональда Трампа в связи с комментариями последнего о столкновениях в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния, в результате которых один человек погиб и еще 19 получили ранения.

Также в тот день погибли два полицейских в результате катастрофы вертолета, осуществлявшего наблюдение за ситуацией в городе. Заявления Ромни последовали после того, как Трампа во вторник заявил, что в насилии на митингах виноваты «обе стороны».

На своей странице в Фейсбуке Ромни предупредил администрацию, что, если она не изменит свою позицию, стране может грозить новый виток насилия.

«Вне зависимости от того, хотел он этого или нет, но его комментарии стали поводом радости для расистов, слез – у меньшинств, и траура в сердцах многих американцев», – написал Ромни.

Политик-республиканец также подчеркнул, что, если Трамп не предпримет мер, пострадать могут «сами национальные основы нашего общества».

Бывший губернатор Массачусетса заявил, что Трамп должен признать, что допустил ошибку, приравняв действия протестовавших против экстремистов к действиям сторонников белых националистов, организовавших митинг в Шарлоттсвилле.

«Заявите, что нет никакого мыслимого допустимого сравнения или моральной эквивалента между нацистами, жестоко расправившимися с миллионами евреев, и в борьбе с которыми сотни тысяч американцев отдали свои жизни, и теми, кто протестовал против них, возмутившись тем, как эти глупцы выставили флаги нацистов на показ – вместе с нацистскими повязками на рукавах и салютами», – призвал президента Ромни.

Комментарии Ромни стали очередным свидетельством растущего разрыва между Трампом и его собственной партией.