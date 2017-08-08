Трамп поделился в «Твиттере» историей, восходящей к анонимному источнику в спецслужбах

Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал утечки разведданных из Белого дома, однако во вторник он сам поделился с миллионами подписчиков в «Твиттере» историей о северокорейских ракетах, основанной на сообщениях анонимных источников в американской разведке.

Трамп, стремясь, по-видимому, подчеркнуть угрозы, связанные с испытаниями ракет и разработкой ядерной программы в КНДР, опубликовал в «Твиттере» ссылку на недавний сюжет Fox News, в котором сообщается, что американские разведслужбы зафиксировали, как Пхеньян загрузил на патрульное судно две противокорабельные крылатые ракеты.

Fox сослался на «официальные источники, знакомые с последними разведданными из региона», хотя неясно, классифицирована ли эта информация как секретная. В материале также утверждается, что автор цитирует заявление «представителя властей, пожелавшего сохранить анонимность при обсуждении конфиденциальной информации».

В Белом доме пока никак не прокомментировали, почему Трамп решил поделиться сюжетом из программы Fox & Friends, которую он часто смотрит рано утром.

С первых дней своего президентства Трамп нередко жаловался на утечки конфиденциальной информации из правительственных ведомств, в особенности на сюжеты, выставляющие его администрацию в невыгодном свете, и требовал найти и наказать людей, стоящих за этими утечками.

В прошлом месяце он подверг критике генпрокурора Джеффа Сешнса за то, что он прилагает для этого недостаточно усилий.

Однако, когда на прошлой неделе Сешнс объявил, что Минюст активизирует расследования утечек секретной информации, Трамп написал в «Твиттере»: «После многолетних утечек в Вашингтоне приятно видеть, что генпрокурор взялся за дело! Когда речь идет о национальной безопасности, чем жестче – тем лучше!»