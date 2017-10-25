Трамп высмеял сенаторов, подвергших критике его деятельность

Президент США Дональд Трамп в среду высмеял двух сенаторов-республиканцев, которые резко раскритиковали работу Белого дома, заявив, что их решение уйти в отставку имеет «очень простую причину»: у них «ноль шансов» на переизбрание.

Как написал Трамп в своем «Твиттере», сенаторы Джефф Флейк из Аризоны и Боб Коркер из Теннесси «теперь ведут себя обиженно».

По словам американского лидера, «если не брать в расчет Флейка и Коркера», состоявшаяся накануне встреча с сенаторами-республиканцами на Капитолийском холме «прошла в дружеской атмосфере, с аплодисментами и отличными идеями для США».

Как заявил Трамп, Флейк, «чей рейтинг в Аризоне – 18 процентов», утверждает, что другие сенаторы в частных беседах выражали беспокойство по поводу деятельности Трампа. «На самом же деле они аплодировали мне стоя!» – написал президент.

По его словам, республиканцы «упорно работают над самым масштабным в истории США сокращением налогов». «Огромная поддержка с самых разных сторон. Больше всего от этого выиграют средний класс, бизнес и рынок труда», – написал президент.

Накануне Флейк и Коркер выступили с резкими отзывами по поводу первых девяти месяцев президентства Трампа.

Флейк, выступая в Сенате, сказал, что не намерен выдвигаться на переизбрание в 2018 году, а затем назвал поведение Трампа «опасным для нашей демократии» и призвал других республиканцев осудить деятельность президента.

«Пришло время перестать мириться с неприемлемым, – сказал Флейк. – Политика может вынуждать нас молчать, когда следует говорить, а молчание может быть равносильно соучастию».

Он добавил: «Нельзя считать нормальным регулярные и обыденные действия, подрывающие наши демократические нормы и идеалы. Мы не должны мириться с тем, что нашу страну ежедневно разобщают, с личными нападками, угрозами для наших принципов, свобод и институтов, с вопиющим неуважением к истине и достоинству».

За несколько часов до выступления Флейка Коркер и Трамп обменялись критическими высказываниями.