Трамп: события 11 сентября были самым страшным ударом по США после Перл-Харбора

США отмечают 16 годовщину трагедии 11 сентября – терактов, произошедших в 2001 году в Нью-Йорке и Вашингтоне.

Американцы отдают дань памяти приблизительно 3000 человек, ставших жертвами террористов «Аль-Кайды», захвативших пассажирские самолеты и направивших их на здание Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и на Пентагон. Еще один захваченный самолет разбился на поле в районе города Шэнквилл, штат Пенсильвания.

В 8.40 по вашингтонскому времени президент Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп провели в Белом доме минуту молчания.

Она была приурочена к тому моменту, когда 16 лет назад первый самолет с террористами на борту врезался в башню Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.

Минута молчания прошла и в Нью-Йорке. Затем были зачитаны имена тех, кто погиб погибших в ходе терактов.

Позднее состоялась траурная церемония в Пентагоне. Президент и первая леди возложили венок к памятнику жертвам трагедии.

На церемонии выступили министр обороны Джим Мэттис и глава Объединенного комитета начальников штабов Джозеф Данфорд.

Затем к присутствующим обратился президент Трамп. Он подчеркнул, что события 11 сентября были самым страшным ударом по США со времен Перл-Харбора. Президент напомнил также, что правительство США сделает все, чтобы население страны жило в безопасности.

Глава Белого дома подчеркнул героизм американских военных, отдавших жизнь в борьбе с терроризмом.