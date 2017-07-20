Трамп сожалеет о назначении Сешнса генеральным прокурором

Президент Дональд Трамп заявил в интервью газете New York Times, что не назначил бы Джеффа Сешнса генеральным прокурором, если бы знал, что бывший сенатор самоустранится от расследования российского вмешательства на выборах 2016 года, которое ведет министерство юстиции.

В марте Сешнс самоустранился от надзора за расследованием возможного сговора соратников Трампа с российскими властями с целью повлиять на исход выборов.

Он пошел на это после того, как стало известно, что он дважды встречался с послом России Сергеем Кисляком в 2016 году.

«Сешнс не должен был самоустраняться, а если и собирался, то должен был сказать мне до того, как согласился занять эту должность, и я бы выбрал кого-то другого», – заявил Трамп в интервью изданию.

«Джефф Сешнс соглашается занять должность, занимает ее, потом самоустраняется, что, как мне кажется, очень несправедливо по отношению к президенту, – добавил он. – Зачем браться за работу, а затем устраняться от нее? Если бы он самоустранился до назначения, я бы сказал: "Спасибо, Джефф, но я тебя не возьму". Это крайне несправедливо – мягко говоря – по отношению к президенту».