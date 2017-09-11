Трамп впервые отметит годовщину 11 сентября на посту президента

ВАШИНГТОН, 11 сентября – Президент США Дональд Трамп в понедельник впервые возглавит памятные мероприятия по случаю годовщины терактов 11 сентября. Этот серьезный и не имеющий отношения к партийным распрям момент может напомнить о противоречивых заявлениях Трампа по поводу самого страшного теракта на территории США.

Трамп с супругой Меланией планируют провести минуту молчания в Белом доме в память о почти 3000 людей, погибших от рук террористов, которые захватили пассажирские самолеты и врезались на них в здание Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и Пентагон. Еще один захваченный самолет разбился на поле в районе города Шэнквилл, штат Пенсильвания.

Утренняя церемония пройдет примерно в то же время, когда первый из самолетов врезался в одну из башен-близнецов 11 сентября 2001 года.

Трамп с супругой также посетят памятную церемонию в Пентагоне, которую возглавят министр обороны Джим Мэттис и глава Объединенного комитета начальников штабов Джозеф Данфорд. Мероприятия проходят на фоне разрушительных последствий двух ураганов, обрушившихся на США за последние три недели.

Вице-президент Майк Пенс будет представлять администрацию на памятном мероприятии у мемориала 11 сентября в Шэнксвилле.

У Трампа, который родился и вырос в Нью-Йорке, с терактами 11 сентября сложилась странная история: с одной стороны, он нередко приводит их в качестве примера доблести городских служб экстренного реагирования, с другой – выступает с неподтвержденными утверждениями о том, что он сам видел и делал в тот день.

Трамп часто говорит о том, как храбро повели себя нью-йоркские полицейские, пожарные и другие сотрудники служб экстренного реагирования, которые поспешили к башням-близнецам, рискуя собственной жизнью. По словам президента, это пример стойкости города, заслужившего за это уважение многих людей.

Однако Трамп также критиковал реакцию президента Джорджа Буша-младшего, обвиняя того в неспособности обеспечить безопасность американцев.

Кроме того, Трамп выступил с рядом сомнительных заявлений о терактах 11 сентября: в частности, он заявил, что в момент крушения небоскребов тысячи мусульман в Джерси Сити, расположенном по другую сторону Гудзона от Манхэттена, встречали теракт радостными возгласами. В архивах СМИ никаких подтверждений этим словам нет.

Трамп также утверждает, что потерял «сотни друзей» в результате этого теракта, а впоследствии лично помогал разгребать завалы. При этом он никогда не упоминал имен погибших знакомых, за исключением католического священника, который был капелланом городской пожарной службы.

В прошлом году 15-я годовщина терактов отмечалась в самый разгар ожесточенной предвыборной борьбы между Трампом и его соперницей, демократом Хиллари Клинтон. Оба посетили траурную церемонию на Манхэттене, однако Клинтон поспешно покинула ее. Видеокамеры засняли, как ей помогают сесть в микроавтобус.

Позднее Клинтон сообщила, что за несколько дней до этого у нее диагностировали пневмонию.

Этот эпизод привлек дополнительное внимание к заявлениям Трампа о том, что у Клинтон недостаточно сил, чтобы стать президентом. Клинтон на несколько дней приостановила кампанию, чтобы восстановиться. В одном из рекламных роликов Трампа появились кадры, где она, пошатываясь, уходит с траурного мероприятия.