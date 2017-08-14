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Трамп назвал расизм злом

Трамп назвал расизм злом
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Президент Трамп осудил белых националистов, участников ультраправого марша в Виржинии, который обернулся жестокими столкновениями и привел к гибели женщины

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