Трамп назвал расизм злом

Copy and paste the embed code below. The code changes based on your selection.
The code has been copied to your clipboard.
Video size
https://www.golos-ameriki.ru/a/3985080.html
Президент Трамп осудил белых националистов, участников ультраправого марша в Виржинии, который обернулся жестокими столкновениями и привел к гибели женщины
Уважаемые посетители форума, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.