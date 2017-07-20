Трамп усиливает давление на законодателей-республиканцев по поводу отмены Обамакер

Вашингтон – После полдника в среду с президентом Дональдом Трампом в Белом доме, законодатели-республиканцы воспряли духом и вновь выразили уверенность в том, что им по плечу реформировать систему оплаты американского здравоохранения. Президент Трамп призвал их отменить традиционные августовские каникулы, если Сенат США не успеет до их наступления проголосовать за отмену Закона о доступном здравоохранении, известного как Обамакер.

«Нам не следует уезжать из города, пока у нас не будет плана медицинского страхования», – заявил Трамп присутствующим сенаторам-однопартийцам, которые два дня назад сами же забраковали написанный ими новый проект закона об отмене Обамакер. К этому привели принципиальные несогласия между консервативным и умеренным крылом партии в Сенате.

«Разница во мнениях понемногу уменьшается, – заявил в интервью прессе сенатор от штата Техас Джон Корнин по возвращении на Капитолий, – Сейчас у нас больше оптимизма по поводу того, что мы можем выставить на голосование билль, не просто отменяющий (Обамакер), но и заменяющий его на другой (план)».