По словам Лаврова, «будет неправильно», если Трамп и Путин «не смогут переговорить» на саммите G-20

Как ожидается, президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин встретятся в следующем месяце на саммите «Большой двадцатки» в Германии. Формат встречи пока не определен.

Выступая на пресс-конференции в Краснодаре, министр иностранных дел России Сергей Лавров не исключил встречи президентов США и России.

«Два президента будут находиться в одном городе, в одном здании, в одном зале. Наверное, будет неправильно, если они не смогут переговорить», – сказал Лавров.

Если встреча Трампа и Путина во время конференции состоится, она станет их первой встречей «лицом к лицу» со времени избрания Трампа в ноябре прошлого года.

В марте Путин заявлял о готовности встретиться с Трампом на саммите «Большой двадцатки». В то же время ни Вашингтон, ни Москва не подтвердили, состоится ли официальная встреча.

По словам Лаврова, самой важной темой обсуждения во время предполагаемой встречи будет нормализация отношений между двумя странами. Глава МИДа РФ заявил, что усилия по нахождению мирных путей разрешения конфликта в Сирии также будут в центре внимания собеседников.

В случае, если США будут действовать на упреждение и примут меры против потенциального осуществления сирийскими вооруженными силами атаки с применением химического оружия, Россия ответит достойно ответит на «провокацию» США, заявил Лавров.

В начале недели США заявили о выявлении потенциальной подготовки к проведению химатаки на сирийской авиабазе «Шайрат», с которой в апреле была совершена атака с применением зимического оружия на Хан-Шейхун, в результате которой погибли 80 человек.

В среду министр обороны США Джим Мэттис заявил, что Сирия, по-видимому, приняла во внимание предостережение США против использования химического оружия.

«Похоже, они серьезно восприняли это предупреждение», – сказал Мэттис, говоря о режиме президента Сирии Башара Асада, отметив, что он не осуществлял новые химатаки.

Лавров сообщил, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон позвонил ему и сообщил о предполагаемых намерениях сирийского правительства применить химоружие. По словам Лаврова, он призвал США не поддаваться на эти провокации и не использовать их как предлог для начала войны.

Лавров выразил надежду, что на этот раз США будут руководствоваться необходимостью действительно защищать режим нераспространения химического оружия, а не спекулировать сомнительными разведданными, которые являются секретными и не должны быть во всеобщем доступе.