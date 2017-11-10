Белый дом: Трамп и Путин не встретятся во Вьетнаме

Президент США Дональд Трамп не встретится с его российским коллегой Владимиром Путиным во Вьетнаме.

Об этом сообщил в пятницу Белый дом.

«Что касается встречи с Путиным, она так и не была подтверждена, и ее не будет в связи с загруженностью расписаний обеих сторон», – сказала журналистам пресс-секретарь Сара Сандерс незадолго до приземления президентского самолета во вьетнамском городе Дананг.

Заявление Белого дома положило конец слухам о возможной встрече Трампа и Путина для обсуждения международных и двусторонних проблем на фоне стремительного ухудшения американо-российских отношений.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая в четверг в Пекине, заявил, что решения о проведении возможной встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина во Вьетнаме пока не принято.

«Соглашения о встрече не было, по крайней мере, официального двустороннего соглашения», – сказал он, добавив, что «вопрос в том, есть ли у нас достаточный материал» для обсуждения.

«Если мы проводим встречу, то давайте убедимся, что это будет осмысленная встреча», – сказал он, упомянув об идущих дискуссиях о ситуациях в Сирии и Украине.

Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в пятницу агентству «Интерфакс», что встреча Путина и «на полях» саммита АТЭС во Вьетнаме продолжает согласовываться, но ясности по ее проведению пока нет.

Лидеры США и России принимают участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который проходит во вьетнамском городе Дананг.

В четверг помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Путин и Трамп проведут двустороннюю встрече во Вьетнаме в эту пятницу, 10 ноября.