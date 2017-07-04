На встрече президентов США и России в Гамбурге обсудят ситуацию в Украине и Сирии

КИЕВ – Во время саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге (Германия) 7 июля пройдет встреча президентов Соединенных Штатов и России. Об этом 4 июля сообщает РИА Новости, цитируя слова помощника президента России Юрия Ушаков.

«Накануне Ушаков заявил, что во время переговоров лидеры двух стран обсудят вопросы борьбы с международным терроризмом, а также ситуацию в Сирии и на Украине», – сообщают российские СМИ.

По словам заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова, этими вопросами повестка дня не ограничится.

«Мы рассчитываем, что времени первым лицам хватит для того, чтобы обсудить и другие вопросы, в том числе вопросы стратегической стабильности, целый ряд двусторонних сюжетов, мы по крайней мере исходим из того, что американская сторона будет готова к такому диалогу», – сказал Сергей Рябков РИА Новости.

Как стало известно сегодня, предстоящая беседа президентов России и Соединенных Штатов на саммите «Большой двадцатки» в Гамбурге пройдет в двустороннем официальном формате, а не как контакт в кулуарах форума. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. «Это планируется как полноценная «сидячая» встреча», – пояснил Дмитрий Песков.

В ходе предыдущей встречи лидеров России и Соединенных Штатов «на полях» саммита Большой двадцатки в Китае в сентябре 2016 года, стороны так же обсуждали сирийский и украинский вопросы.

Напомним, что для президента Дональда Трампа это будет первая личная встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Тем временем, как сообщила пресс-служба украинского президента, 9 июля в Украине с визитом будет находиться Государственный секретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон.

«В Киеве руководителя внешнеполитического ведомства США примет президент Петр Порошенко для обсуждения вопросов укрепления стратегического партнерства между Украиной и США и продолжения координации усилий по противодействию российской агрессии против Украины», – подчеркивается в сообщении на сайте главы украинского государства.

В тексте отмечается, что стороны также рассмотрят вопрос реализации договоренностей, достигнутых во время визита главы Украины в Соединенные Штаты 20-21 июня 2017, а нынешний визит Госсекретаря США в Киеве состоится «во исполнение договоренностей президентов Украины и Соединенных Штатов Америки».

Встреча в Гамбурге – в поисках результатов

Политолог Алексей Якубин считает, что в ходе встречи президентов Соединенных Штатов и России будет попытка найти «хоть какой-то результат» по «украинскому вопросу».

«Будет желание, чтобы процесс запустился, чтобы «украинский вопрос» не был проблемой для более широких двухсторонних отношений. На каких условиях это будет происходить, какая будет атмосфера встречи, мы не знаем. Не исключено, что «быстрых» решений не будет, поскольку к Дональду Трампу в США при любом контакте с Владимиром Путиным есть вопросы у части американских политиков. Но стороны понимают, что ситуация в Донбассе – в заморозке, мирный процесс зашел в тупик. Нельзя исключать, что для американского лидера будет важным моментом договориться о перезапуске «Нормандской четверки» – тем самым возложив всю ответственность за решение «украинского вопроса» на Германию и участников переговоров в этом формате», – говорит Алексей Якубин корреспонденту Русской службе «Голоса Америки».

Алексей Якубин не исключает того, что повестка встречи президентов США и России затронет и другие, актуальные вопросы взаимодействия. Ситуация в Украине, политические пути решения конфликта, по его словам, тормозятся в стенах украинского парламента – и это не могут не понимать, как в Вашингтоне, так и в Москве.

«Наработка «дорожной карты», готова ли эта Верховная Рада к принятию документов, связанных с миром в Донбассе, – это несколько спорных вопросов, которые могут поднять в ходе встречи лидеры США и России. Не исключено, что Трамп и Путин в пакете вопросов для обсуждения, кроме минского процесса, обсудят тему перезагрузки украинского парламента», – подчеркивает Алексей Якубин.

На вопрос о том, почему это может произойти Алексей Якубин отвечает о том, что нынешний украинский парламент поддерживает принципы «войны», но не «мира» для Донбасса, поэтому сложно ожидать от него поддержку политических решений, обсуждаемых и принимаемых на высшем уровне.

Он считает, что встреча в нормандском формате может состояться после саммита Большой двадцатки и анонсируемой в прессе отдельной встречи лидеров России, Германии и Франции.

«После этого будет ясно, когда сможет состояться встреча «Нормандской четверки», ведь ее участникам нужны результаты, и сегодня никто не хочет проводить заседания просто так, без результатов», – подчеркивает Алексей Якубин.

О «политических шлюзах» и «украинском вопросе»

Президент украинского Центра политических наблюдений Виктор Цыганов считает, что решения по ситуации в Донбассе следует искать внутри страны.

«Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе никто не решит кроме Украины и самих донбассцев, и это давно пора понять. Только Украина и сам Донбасс будут ее решать. Я бы не говорил о слишком большом влиянии России на проблему. Она влияет, да, но Кремль больше интересует не Украина – Россия демонстрирует Соединенным Штатам свою силу, свое желание, чтобы с ней считались. Она очень нуждается в этом. И ее политика по Крыму была недальновидная, в первую очередь, антиамериканской, а не антиукраинской – отсюда и новейшее вооружение в Крыму было; под этим углом она развивает свои интересы в мире», – отмечает Виктор Цыганов в комментарии корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Виктор Цыганов считает, что для урегулирования ситуации на востоке страны все заинтересованные стороны должны, «в первую очередь – прекратить кровопролитие».

«Необходимо прекратить гибель молодых, здоровых ребят, с обеих сторон – конечно, нужно защищать Украину. Могут ли помочь в этом Минские соглашения? Я думаю, что Минские соглашения во многом себя исчерпали. Они – это просто повод для того, чтобы провести переговоры. Минские соглашения нужно и можно корректировать, чистить и желательно делать это время от времени», – утверждает Виктор Цыганов.

Украинский интерес в ходе встречи на полях саммита «Большой двадцатки», по его словам, вписывается в большей мере в поиски для официального Киева «политических шлюзов» на переговорах между лидерами Соединенных Штатов и России.

«Ожидать, что-то во время этой встречи будет принято какое-то решение – не приходится. Стороны будут прощупывать пределы возможных уступок по разным вопросам, и пределы возможных давлений. Несомненно, будет и протокольная встреча Трампа и Путина. Результаты этой встречи, предполагаю, мы узнаем позже, с некоторой паузой во времени они появятся в международной повестке дня», – подчеркивает Виктор Цыганов.

Убытки Украины в Донбассе – 50 млрд долларов

Украина намерена официально зафиксировать и расследовать факты агрессии России на востоке республики. Об этом в Киеве 4 июля сообщил первый заместитель министра обороны Украины Иван Руснак.

По его словам, для этих целей были сформированы три следственно-оперативных группы из работников генеральной прокуратуры, национальной полиции и Службы безопасности Украины.

«С целью фиксации и расследования фактов агрессии России на востоке Украины, а именно: преступлений, связанных с обстрелами и других преступлений этой категории в населенных пунктах, промышленных и других объектах инфраструктуры. По данным Министерства социальной политики, около 2,3 миллиона украинцев вынуждены были покинуть свои дома. По предварительным расчетам, общая сумма прямых убытков Украины составляет около пятидесяти миллиардов долларов США», – сказал Иван Руснак о ситуации в Донбассе, сообщает пресс-служба министерства обороны Украины 4 июля.