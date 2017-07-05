Предстоящая встреча Трампа и Путина: пристальное внимание, но низкие ожидания

Первая двусторонняя встреча президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина состоится на полях саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге. По сообщению Кремля, главы государств главными вопросами повестки будут проблема терроризма, ситуация в Сирии и Украине.

Президент Трамп сам примет решение о том, какие вопросы будет обсуждать, заявил Белый дом, назвав предстоящую встречу «обычной двусторонней встречей». Однако аналитики считают, что в ходе переговоров может быть затронута любая тема.

«Возможно, он неожиданно захочет задать встрече другое направление, – говорит эксперт Совета по международным отношениям Стив Сестанович. – А нам нужно быть готовыми к этому. Это в некоторой степени его стиль».



В то же время, непрекращающееся расследование предполагаемого сговора членов предвыборной команды Трампа с Россией не дает администрации президента повода надеяться на улучшение отношений по итогам встречи.

Все, что произойдет на встрече Трампа и Путина, будет рассматриваться в этом контексте, считает аналитик Института Хадсона Ханна Тоберн: «Был ли Трамп слишком дружелюбен? Пытался ли он занять более жесткую позицию по России, чтобы заглушить своих критиков в США? Думаю, очень скоро мы получим ответы на эти вопросы».

Маловероятно, что стороны пойдут на уступки

На встрече может быть поднят вопрос о конфискованной администрацией Обамы собственности российской дипломатической службы. Кремль угрожает ответными мерами в случае ее невозврата. Обама дал указание конфисковать собственность российского посольства в ответ на вмешательство России в прошлогодние президентские выборы в США.

В то же время, не стоит ожидать, что Трамп пойдет на большие уступки, считает Тоберн: «Думаю, пойти на крупные уступки будет очень сложно, особенно для президента Трампа. Например, он не сможет предложить отменить какие-либо санкции, учитывая состояние внутренних дел страны».

Еще меньше эксперты ожидают, что Трамп затронет вопрос российских хакерских атак, которые, по мнению разведслужб США, ставили целью помочь ему выиграть выборы.

«Америка ожидает от Трампа жесткого разговора с Путиным по поводу предполагаемого вмешательства России в американские выборы. Однако я думаю, что Трамп будет неловко себя чувствовать, обсуждая эту тему, – заявил эксперт Московского Центра Карнеги Андрей Колесников. – Естественно, Путин не будет поднимать эту тему. Таким образом, ее просто не окажется на повестке дня».

На улицах Москвы россияне выражают надежду на то, что после нескольких сложных лет отношения между странами улучшатся.

«Кто-то должен осознать, что без сотрудничества не будет прогресса», – высказал мнение москвич, представившийся Константином.

Российско-американские отношения резко ухудшились после того, как Кремль в 2014 году аннексировал украинский Крым и начал оказывать военную поддержку пророссийским сепаратистам в восточной Украине.

Кремль надеялся на кардинальные перемены после избрания Трампа, который во время своей предвыборной кампании неоднократно хвалил Путина и выражал желание сотрудничать с Россией по Сирии.

«Токсичная» Россия

Однако в свете существующих предположений о российских хакерских атаках и сговоре предвыборной команды Трампа с Россией любое сотрудничество с Москвой будет подвергнуто пристальному вниманию.

«Россия стала токсичной. В Вашингтоне нельзя рассказать о том, что вы съели русские блины, и при этом не попасть в список людей под наблюдением ФБР, – сказал политический обозреватель независимого телеканала «Дождь» Константин фон Эггерт. – В некоторой степени сложилась парадоксальная ситуация, когда российское руководство не может полноценно общаться с американским руководством, потому что любой шаг представителей США изучается под микроскопом демократической оппозицией, СМИ, и, будем откровенны, ведомствами, которые являются важной частью американской бюрократии. Это именно та ситуация, когда нужно быть осторожным со своими желаниями».

Некоторые аналитики считают, что любые шаги по установлению сотрудничества скорее всего будут сведены к риторике.

«Сегодня мы не видим ни конкретной повестки дня, ни конкретно поставленных обоими лидерами целей, – отмечает Колесников. – Путин, похоже, ожидает, что Трамп первым сделает шаг навстречу, однако президент США не может справиться с собственными проблемами внутри страны. Он не знает, каким должно быть его отношение к Путину. Нет цели, нет силы воли, нет прогресса».

По словам Тоберн, Трампу необходимо продемонстрировать жесткую позицию по Украине и в отношении сирийского конфликта, так как Кремль пытается найти слабые места. «Я порекомендовала бы президенту идти на встречу, имея четкое представление о том, чего он хочет добиться в Сирии, где проходит «красная линия», с какими действиями США не будут мириться», – сказала эксперт, добавив, что решение Трампа о нанесении удара по сирийской авиабазе в ответ на применение химического оружия, было серьезным сигналом.

Вне зависимости от итогов двусторонней встречи для Кремля это – победа, считает Колесников.

Если все пойдет плохо, Россия обвинит в этом США. Если хорошо – Путин запишет это на свой счет. Помимо твитов президента США, эксперты будут следить за визуальными сигналами во время общения двух лидеров. Пристальное внимание будет уделяться рукопожатию Трампа и реакции на него других лидеров. Американский и российский президенты известны своей манерой создавать впечатление физически сильных людей, говорит Сестанович. В то же время, отмечает эксперт, рост Путина – всего 170 сантиметров, а Трампа – 188.

«Я рекомендую понаблюдать за тем, насколько некомфортно Путин будет чувствовать себя, будучи настолько ниже Трампа ростом. Путин чувствовал себя более уверенно с более низкорослыми американскими лидерами, и менее комфортно – с высокими».