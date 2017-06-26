АP: Трамп, несмотря на опасения советников, выступает за полноформатную встречу с Путиным

Президент Дональд Трамп с нетерпением ожидает встречи с президентом России Владимиром Путиным, когда оба лидера приедут в Германию на саммит «Большой двадцатки» в июле. Однако эта идея вызывает серьезные споры среди администрации, члены которой пытаются выработать наиболее эффективный подход к Москве на фоне идущего расследования российского вмешательства в ход выборов в США.

Многие представители администрации считают, что США должны сохранять дистанцию в отношениях с Россией в такой щепетильный период и взаимодействовать с ней, проявляя большую осторожность.

Но Трамп и другие сотрудники администрации выступают за полноценную двустороннюю встречу. Президент призывает организовать доступ прессы и весь типичный протокол, связанный с подобными встречами, хотя представители Госдепартамента и Совета национальной безопасности выступают за более сдержанный подход. Об этом рассказали нынешний и бывший сотрудники администрации.

Некоторые советники рекомендуют, чтобы президент провел короткую неформальную встречу на полях саммита, или чтобы делегации США и России провели «переговоры о стратегической стабильности», которые обычно проходят без участия президентов. Чиновники выступали на условиях анонимности, поскольку не были уполномочены обсуждать закрытые политические дискуссии.

Противоположные мнения подчеркивают разницу во взглядах на политику в отношении России, которые присутствуют в администрации, и желание Трампа развивать рабочие отношения с Россией, несмотря на идущие расследования.

Встреча с Путиным может принести определенную пользу. Встречи лицом к лицу могут смягчить представления об обоих участниках и часто устраняют некоторую интригу, присущую телефонным разговорам. Трамп, который считает себя исключительным профессионалом в заключении сделок, неоднократно давал понять, что он может устранить ущерб, нанесенный американо-российским отношениям в годы президента Барака Обамы, с помощью партнерства, особенно по таким вопросам, как продолжающийся конфликт в Сирии.

Однако существуют большие риски. Трамп известен отступлениями от подготовленных сценариев, что создает опасность дипломатического конфуза, чреватого серьезными последствиями. Во время короткой встречи с ведущими российскими дипломатами в мае Трамп поделился с ними совершенно секретной информацией об угрозах группировки «Исламское государство» для воздушного транспорта. Как сообщил высокопоставленный представитель администрации, эту информацию президент получил от Израиля. Белый дом охарактеризовал передачу этих сведений, как «совершенно уместную».

Кроме того, многие наблюдатели считают, что Путину нельзя доверять.

Бывший генерал КГБ Олег Калугин говорит, что у Путина, проницательного и опытного политика, есть «другие приоритеты», которые не заключаются в обсуждении обвинений России в хакерских атаках, связанных с выборами в США. По мнению Калугина, для Путина важнее вопросы снятия санкций, повышения цен на нефть, а также президентские выборы в России в следующем году.

«Путин знает, как перенаправлять беседу в выгодное ему русло», – сказал Калугин.

Профессор Нью-йоркского университета «Новая школа» (New School) Нина Хрущева считает, что Трамп оказался в «нереально сложном положении».

«Он не может быть слишком мягок к Путину, потому что это будет интерпретировано, как наличие у него каких-то особых отношений с Россией, – говорит она. – Он не может быть слишком груб, потому что у Путина длинные руки и мышление, которое сформировалось в КГБ. Поэтому Трампу нужны хорошие отношения с ним, но ему также нужно выполнить свои предвыборные обещания об улучшении отношений с Россией».

Белый дом сообщил, что окончательное решение о проведении встречи пока не принято. В Белом доме не ответили на вопросы о противоположных взглядах внутри администрации.

Двусторонние встречи являются обычным делом на таких мероприятиях, как саммит «Большой двадцатки», когда в одном месте собираются многие мировые лидеры. Подобные встречи обычно тщательно планируются вплоть до того, как два лидера будут пожимать руки, какими взглядами будут обмениваться и какие слова произносить.

Последняя встреча лидеров США и России состоялась в 2015 году. Переговоры между Путиным и президентом Бараком Обамой начались с неуклюжего рукопожатия и завершились прогрессом в вопросе о гражданской войне в Сирии.

Та встреча включала полуторачасовые переговоры в штаб-квартире ООН. Путин и американские официальные лица позднее заявили, что они достигли прогресса по вопросам, связанным с Сирией, которая осложняла и без того напряженные отношения. Для администрации Обамы осторожность была отличительной чертой взаимодействия в ситуации, когда Вашингтон безустанно пытался найти компромисс с Москвой по Сирии, Украине и другим проблемам.

Непонимание между Трампом и его советниками в Госдепартаменте и Совете национальной безопасности по России не ограничивается спорами вокруг встречи с Путиным на саммите «Большой двадцатки».

Бывший представитель администрации, выступавший на условиях анонимности, заявил, что среди советников по внешней политике растет разочарование в связи с неспособностью Белого дома принять более осторожный и критический подход к России. Все 17 разведывательных ведомств согласились, что Россия стояла за прошлогодними хакерскими атаками на переписку деятелей Демократической партии и пыталась повлиять на президентские выборы в пользу Трампа.

Трамп должен прямо сказать Путину, что США недовольны его вмешательством в выборы, считает бывший посол США в Украине Стивен Пайфер. «Если этого не сказать, то вас размолотят пресса и Конгресс, и вы тем самым гарантируете, что Конгресс примет закон о санкциях против России».

«Их ожидания должны быть очень-очень скромными», – добавил он.