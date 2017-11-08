Василий Головнин: в Токио сохраняют надежду на Трампа и Путина в ситуации вокруг Северной Кореи

МОСКВА – Президент США Дональд Трамп прибыл в Китай в ходе своего первого турне по странам Юго-Восточной Азии. До Пекина Трамп побывал в Токио и Сеуле, где сделал ряд заявлений относительно проблемы ядерных вооружений и ракетных испытаний, проводимых северокорейским режимом.

Еще по пути в Токио, в общении с журналистами на борту своего самолета 4 ноября Дональд Трамп сообщил, что ожидает встречи с президентом России Владимиром Путиным во Вьетнаме в ходе саммита Ассоциации тихоокеанского экономического сотрудничества 10-11 ноября. Ранее в интервью телеканалу Fox News Трамп заявил: «Путин очень важен, потому что россияне могут помочь нам с Северной Кореей».

Япония, наряду с Республикой Корея, испытывает наибольшие опасения по поводу непредсказуемого поведения режима в Пхеньяне. Уменьшились ли эти опасения после приезда президента Трампа в Токио? Чего в японском обществе ждут от Трампа и Путина, и есть ли в Японии ощущение того, что Москва по-прежнему сохраняет рычаги влияния на коммунистическую Корею?

Об этом в интервью Русской службе «Голоса Америки» рассказал Василий Головнин — руководитель токийского бюро российского информагентства ТАСС и известный эксперт по Японии, работающий в этой стране не один десяток лет.

Сергей Николаев: Что услышали от Дональда Трампа в Токио по поводу намерений США в отношении КНДР — и как отнеслись к услышанному?

Василий Головнин: Если следить за тем, что говорил Трамп в Японии, да и, пожалуй, после Японии, в ходе его поездки в Южную Корею, то высказанная им позиция - достаточно гибкая, что несколько необычно. Конечно, с нажимом им было сказано о наличии в регионе колоссальной ударной мощи Соединенных Штатов. Было указано на ударные авианосные группировки, которые не вполне еще подтянуты к району, но уже потенциально находятся в водах Дальнего Востока и, видимо, скоро начнут здесь беспрецедентные совместные учения. Еще им было повторено несколько раз, что на любую провокацию со стороны Северной Кореи США ответят беспрецедентным по мощи ударом.

Но в то же время Трамп делал загадочные заявления о том, что есть некий прогресс на северокорейском направлении. Он не говорит о переговорах с самой Северной Кореей, но намекает, что там возможны какие-то сдвиги. Конкретики никакой, но есть обоснованные предположения, что эта интрига связана с Китаем. Скорее всего, эти слова были намеком Трампа на то, что Китай, главный партнер Северной Кореи, может что-то сделать важное, и Трамп на это надеется. Так что впечатление от высказываний Трампа в Токио и Сеуле осталось смешанное – эти высказывания состояли на 80 процентов из угроз и примерно на 20 процентов из намеков на слегка приоткрытое окно.

С.Н.: В ситуации ежедневной опасности, которая исходит от Северной Кореи, – достаточно вспомнить пуски ракет над территорией Японии – есть ли какой-то прогресс в переговорах между Японией и США по укреплению противоракетной обороны Японии? Раньше говорилось о том, что приезд Трампа может открыть дальнейшую возможность дополнительного вооружения Японии.

В.Г.: Приезд Трампа, пожалуй, здесь особого значения не имел, поскольку разговоры эти велись уже давно, и на уровне профессионалов. Японцы понимают, что их противоракетная оборона крайне несовершенна, т.е. она основана на той северокорейской угрозе, которая была раньше, и уже не соответствует нынешней. И, кстати, не соответствует и китайской угрозе, о которой вслух никто не говорит, но все про нее помнят. Поэтому, безотносительно к визиту Трампа, японцы практически уже приняли решение – размещать у себя на территории комплексы ПРО «Aegis Ashore». Это наземный стационарный вариант тех комплексов противоракетной обороны, которыми оснащены американские и японские корабли у нас в регионе. Их также хотят оснастить ракетами нового типа, которые уже практически готовы. (По сообщениям агентства Киодо, японский министр обороны Исунори Онодэра посетит испытательный объект США на Гавайях для дальнейшего изучения Aegis Ashore в январе следующего года – С.Н.) Утверждается, что для защиты всей территории Японии от ограниченной угрозы со стороны Северной Кореи и, наверное, Китая на перспективу хватит двух таких установок. Это дорогое удовольствие, японцы именно из-за этого до сих пор не торопились с их покупкой каждая из двух установок стоит около 80 миллиардов долларов. Но, в общем, они это купят.

С.Н.: А на Владимира Путина в Японии надеются в смысле его возможностей повлиять на Северную Корею?

В.Г.: Да, конечно. Японцы всерьез надеются на Россию в смысле давления на Северную Корею, потому что есть только два больших игрока, которые находятся в более или менее явном контакте с Северной Кореей, – Россия и Китай. С Китаем более или менее все ясно: отношения у Северной Кореи с Пекином резко ухудшились. Но Китай в ситуации с КНДР – важнейший экономический игрок, который может задушить ее за несколько месяцев, и пока он этого не делает. Более того, для Токио понятно, что незаконного идет через Китай, и что незаконного может идти по его каналам в нарушение санкций Совета безопасности ООН. Поэтому японцам очень интересна Россия.

С.Н.: То есть, Россия, как считают в Токио, все же имеет какое-то влияние, и слова Трампа не беспочвенны?

В.Г.: Да, Россия, конечно, несравнимо менее эффективный игрок на северокорейском направлении, чем Китай, но она тоже остается влияющей на Пхеньян силой. К тому же, есть сухопутная граница между Россией и Северной Кореей, на которую с подозрением смотрят и американцы, и японцы. Японцы, конечно, при этом никаких подозрений вслух не высказывают, но очень надеются оказать воздействие на Москву с тем, чтобы любые утечки материалов в КНДР или, наоборот, закупки чего-то северокорейского были решительно пресечены в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН. Поэтому интерес к доверительному и тихому, не публичному разговору с Москвой по северокорейской теме, конечно, в Японии есть.