В Гамбурге президенты США и России говорили о канале связи по украинскому вопросу

КИЕВ – Во время первой личной встречи на полях саммита Большой двадцатки в Гамбурге президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и президент России Владимир Путин «обсудили целый ряд вопросов». В официальных сообщениях указывается желание «достичь позитивный результат», без какой-либо детализации.

«Мы с вами обсуждали целый ряд вопросов и будем продолжать обсуждение. Я с нетерпением ожидаю такой возможности. Думаю, что это все пойдет в позитив как для России, так и для Соединенных Штатов, и для всех заинтересованных сторон», – отметил президент Дональд Трамп перед началом переговоров с российским коллегой.

В свою очередь российский лидер Владимир Путин ответил, что, «если мы хотим позитивно решать вопросы двусторонней повестки дня и наиболее важные, острые вопросы международной повестки, то, конечно, такие встречи, личные, необходимы», сообщает пресс-служба российского президента.

Перед началом первой личной встречи Дональд Трамп и Владимир Путин заявили, что рады видеть и познакомиться друг с другом, сообщает РИА «Новости».

Как сообщают медиа, на встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на полях «Большой двадцатки» стороны договорились создать канал между представителями государств по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон сообщил, что российская сторона была проинформирована о назначении бывшего посла в НАТО Курта Волкера специальным представителем для ведения переговоров по разрешению конфликта в Украине. Курт Волкер будет сопровождать Рекса Тиллерсона в его поездке в Киев 9 июля.

«При обсуждении Украины американская сторона сообщила, что они назначили специального представителя по содействию усилиям по урегулированию украинского кризиса. И условлено создать канал между представителем Российской Федерации и представителем Соединенных Штатов для того, чтобы использовать эту возможность, возможности, которые есть у США, для продвижения урегулирования на основе минских договоренностей с учетом и опираясь на тот потенциал, который заложен в Контактной группе и в "Нормандском формате"», – сказал Сергей Лавров.

Позже на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ президент России Владимир Путин сообщил, что обсудил с американским лидером Дональдом Трампом ситуацию в Украине, в Сирии, борьбу с терроризмом и киберпреступностью, а также кибербезопасность.

«У меня была очень длительная беседа с президентом Соединенных Штатов. Накопилось много вопросов – там и Украина, и Сирия, и другие проблемы, некоторые двусторонние вопросы. Мы опять вернулись к вопросам борьбы с терроризмом, кибербезопасности», – сказал Владимир Путин, сообщает Интерфакс.

Немногословные заявления двух президентов, упоминание обсуждения «украинского вопроса» по мнению ряда украинских экспертов – типичные результаты для встречи на высшем уровне.

Сегодня слова – завтра дела

Политический эксперт Виталий Филипповский считает, что немногословные первые заявления по итогам встречи президентов Соединенных Штатов и России могут в последствии быть расширены конкретными действиями и решениями.

«В целом, помимо первой встречи, нужно вспомнить, что мы слышали о России в выступлении Дональда Трампа в Варшаве. В Гамбурге, думаю, прошла «сверка часов», мы увидели, что вопрос Украины находится во втором блоке вопросов – первый отведен Сирии и российско-американским отношениям. Это может свидетельствовать о том, что в случае решения сирийской проблемы, создадутся условия для сотрудничества США и России по украинскому вопросу. Но говорить сегодня, после первых переговоров о реальном прогрессе по украинскому вопросу – преждевременно», – говорит Виталий Филипповский корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Виталий Филипповский отмечает, что после выступления Дональда Трампа в Польше, Украине следует сосредоточится на возможностях для развития отношений с Вашингтоном и Варшавой.

«Характерный нюанс – газовые отношения между США и Евросоюзом. Для Соединенных Штатов – важно поставлять сжиженный газ в Европу, используя транзитные возможности Польшу, для России – важно реализовать Северный поток-2 до Германии, которая является неформальным лоббистом российских интересов в Европе. Украина в данных газовых отношениях находится на пересечении этих интересов. Ухудшения отношений между Украиной и Польшей, могут сыграть с Киевом злую шутку. Варшава, как мы увидели, заручилась поддержкой Вашингтона, Белый дом готов рассматривать Польшу, как одного из лидеров восточноевропейского региона. Последний конфуз, связанный с Бандерой могут серьезно охладить отношения Украины с Польшей», – утверждает Виталий Филипповский.

Положение Украины на геополитической арене он называет сложным, поскольку страны с растущей экономикой, неформальные и формальные лидеры на европейском континенте, в первую очередь, нацелены на укрепление своих позиций.

«Поэтому, для того, чтобы рассчитывать на поддержку из США, нужно дать возможность Вашингтону и Москве, которые очень долго не выходили на прямой диалог на подобных саммитах, решить свои задачи на высоком уровне переговоров. Для этого нужно время», – отмечает Виталий Филипповский.

Украинский вопрос в международной повестке дня

Директор Центра общественно-информативных технологий «Форум» Валерий Дымов, считает, что Украине необходимо активнее формировать и влиять на глобальную повестку дня для того, чтобы «украинский вопрос» был среди приоритетов в мировой политики.

«Администрация президента Соединенных Штатов и федеральный канцлер Германии накануне саммита Большой двадцатки заверили президента Петра Порошенко, что без него украинский вопрос обсуждаться не будет. Несмотря на такие обещания, мы видим сообщения, что украинский вопрос прозвучал в диалоге Дональда Трампа и Владимира Путина», – говорит Валерий Дымов корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Тем не менее, Валерий Дымов говорит, что в глобальном мире ситуация в Украине не менее важна для обсуждения представителями ключевых стран, наряду с темами о терроризме, климате, безопасности, торговле и экологии.

«Ранее Владимир Путин назвал санкции несправедливыми – он будет демонстрировать и дальше, что в Донбассе нет российского оружия и присутствия. И Дональду Трампу будет непросто в этой ситуации, возможно, он не хотел бы втягиваться в конфликт по Украине, для Вашингтона достаточно было бы достичь договоренностей с Москвой по Сирии или по ИГИЛ, но это не позволяет сделать Сенат США. Сенаторы демонстрируют единство в этом вопросе, и президенту США, может быть, если бы и хотелось провернуть «большую сделку» с Россией, не удастся это сделать», – говорит Валерий Дымов.

Он считает, что в мире давно понимают, кто главная проблема конфликтов на постсоветском пространстве.

«Россия демонстрирует агрессивную политику. Дональд Трамп все больше и больше будет отвечать на реальные вызовы, а не гибридные провокации. Для того, чтобы мы увидели прорыв в действиях во время встречи двух лидеров, необходимо, чтобы Владимир Путин взял на себя ответственность за агрессию против Украины. Но он будет показывать американскому президенту, что имеет влияние на сепаратистов Донбасса, но при этом настаивать, чтобы Россия была стороной влияния на ситуацию, а конкретные действия проводил официальный Киев», – утверждает Валерий Дымов.

Валерий Дымов называет хорошим знаком назначение специального представителя госдепартамента по ситуации в Украине Курта Волкера, который прибывает в Киев в ближайшее воскресенье с госсекретарем Рексом Тиллерсоном.

«Думаю, что на Западе прекрасно понимают, что никакие саммиты, “минские соглашения” не остановят Владимира Путина, если это не сделают украинцы. Россия, как никто иной, на самом деле, а не виртуально расшатала и поставила под сомнение систему безопасности в мире», – утверждает Валерий Дымов.

Новый спецпредставитель Госдепа по Украине

Госсекретаря Соединенных Штатов Рекса Тиллерсона во время посещения Киева для встречи с официальными украинскими лицами будет сопровождать новый специальный представитель американского внешнеполитического ведомства по переговорам в Украине посол Курт Волкер (Kurt Volker).

В заявлении Государственного департамента Соединенных Штатов 7 июля отмечается, что «госсекретарь Рекс Тиллерсон объявил сегодня о назначении посла Курта Волкера в качестве специального представителя Соединенных Штатов Америки по переговорам в Украине».

«Богатый опыт Курта делает его уникальным для продвижения этого конфликта в направлении мира», – сказал госсекретарь США Рекс Тиллерсон. – Соединенные Штаты по-прежнему полностью привержены целям Минских соглашений, и я полностью уверен в том, что Курт продолжит наши усилия по достижению мира в Украине».

Посол Волкер в 2008-2009 годах работал постоянным представителем США в НАТО, а также директором по делам Европы и Евразии в Совете национальной безопасности.

В сообщении для прессы подчеркивается, что Курт Волкер, как продолжит регулярные встречи с членами нормандского формата.