Трамп и Путин впервые пожали друг другу руки

Лидеры двадцати ведущих экономических держав мира собрались в Гамбурге, чтобы в течение двух дней обсудить глобальные вызовы. В числе главных тем дискуссии - регулирование финансовых рынков, борьба с терроризмом, борьба с изменением климата и эпидемиями болезней.

Перед началом саммита президенты США и России впервые встретились друг с другом лично и пожали друг другу руки. Сегодня же Дональд Трамп и Владимир Путин проведут короткие переговоры, в которых, по предварительным данным, было запланировано участие госссекретаря США Рекса Тиллерсона и главы МИДа РФ Сергея Лаврова.

Ранее в четверг, в своей речи в Варшаве Трамп подверг критике Россию за ее вмешательство в дела Восточной Европы и призвал Кремль прекратить дестабилизировать ситуацию в регионе.