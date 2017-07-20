Белый дом отказался сообщить детали второго разговора Трампа и Путина

ВАШИНГТОН – Белый дом отказался сообщить какие-либо детали беседы президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина за ужином на саммите «Большой двадцатки» ранее в этом месяце.

«Это был дружеский ужин, и это определяло характер вечера», – заявила прсс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс в ответ на попытки журналистов выяснить, какие темы обсуждали лидеры двух стран.

Комментируя сообщения СМИ о встрече Трампа и Путина, появившиеся днем ранее, когда о встрече стало известно в США, Сандерс сказала, что «немного нелепо» описывать разговор двух президентов, как тайную беседу, когда рядом находились два десятка лидеров других стран и переводчики, на виду у всех во время официального ужина в огромном зале.

Другие гости действительно сидели рядом с двумя президентами, но расстановка мест позволяла вести приватный разговор.

Старший демократ в Комитете Палаты представителей по разведке Адам Шифф заявил, что был поражен, когда узнал о встрече и считает ее «крайне тревожной».

«Полагаю, именно это Трамп называет прозрачностью», – написал Шифф в Твиттере.

Президент должен через Твиттер или своего пресс-секретаря «немедленно изложить содержание своей беседы с глазу на глаз с Путиным, прежде чем это сделает Путин», считает бывший посол США в России Майкл Макфол.

Ужин проходил в отсутствие журналистов и фотографов. Белый дом также не опубликовал подробного сообщения о контактах Трампа с другими главами государств.

На брифинге в Белом доме без видеокамер Сандерс сказала, что было бы «абсолютно абсурдно» считать, что речь идет о какой-то тайной встрече.

Вопрос о том, как долго Трамп беседовал с Путиным, после того как он покинул предложенное ему место рядом с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, также вызывает споры.

Изначально Белый дом описывал вторую беседу двух президентов как «краткую».

«Мы не ходили за ним с секундомером», – сказала Сандерс, когда журналисты потребовали от нее более точную информацию о продолжительности встречи.

«Но это точно не был час», – добавила она, комментируя сообщения многих СМИ, основанные на анонимных рассказах других участников ужина.

Трампа также критикуют за то, что он провел столь длительную дискуссию с кремлевским лидером в отсутствие других американцев. На фотографиях с ужина Путин и Трамп сидят рядом друг другом, а между ними склоняется российский переводчик.