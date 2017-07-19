Вторая беседа Трамп-Путин: содержание остается неизвестным

ВАШИНГТОН – Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин провели вторую, неофициальную встречу во время саммита «Большой двадцатки» в Германии, о которой ранее не сообщалось.

Представители Белого дома подтвердили эту информацию вечером во вторник.

Лидеры двух стран провели первую личную встречу в Гамбурге 7 июля. Она продолжалась более двух часов и широко освещалась.

Но теперь стало известно, что Трамп и Путин провели вторую дискуссию во время ужина, который давался вечером того же дня для лидеров стран «двадцатки» и их супруг.

Трамп поспешил отвергнуть сообщения СМИ. «Публикация фейковых новостей о секретной встрече с Путиным тошнотворна», – написал он в Твиттере.

По словам Иэна Бреммера, президента политической консалтинговой корпорации Eurasia Group, Трамп и Путин разговаривали около часа. Содержание этой встречи пока неизвестно.

Белый дом предлагает совершенно другую интерпретацию событий. Официальные лица сообщили на условиях анонимности: «Никакой “второй встречи” президента Трампа и президента Путина не было, была лишь краткая беседа в конце ужина».

Бреммер первым сообщил о встрече Трампа и Путина во вторник в бюллетене, направленном его клиентам.

Когда новость об этом распространилась, Бреммер в интервью американским телеканалам сообщил, что о беседе Трампа и Путина ему сообщили другие участники официального ужина. Журналисты на ужине не присутствовали.

Президенты двух стран беседовали в присутствии лишь переводчика Путина. Другие участники ужина сидели неподалеку, но расстановка мест позволяла вести приватный разговор.

То, что во время беседы не присутствовал американский переводчик, вызвало недоумение у лидеров других стран, отметил Бреммер, назвавший это “нарушением протокола национальной безопасности”.

Однако Белый дом пояснил, что на ужине разрешалось присутствовать лишь одному переводчику от каждой делегации, и Трампа сопровождал переводчик, который владел японским, но не русским языком.

Бреммер сообщил Washington Post, что другие лидеры, ставшие свидетелями встречи, были «озадачены» этим разговором, который проходил на глазах у всех, но так, что его никто не мог расслышать.

«Почти все участники ужина нашли это довольно странным, – заявил Бреммер New York Times. – Вот президент Соединенных Штатов, который явно хочет показать, что у него выстроились более благоприятные личные отношения с президентом Путиным, чем с любым из нас, или ему просто все равно. Они были в замешательстве, сбиты с толку и поражены».

В сообщениях СМИ о второй беседе Трампа и Путина отмечается, что у правительства США нет никаких официальных записей об этой встрече, поскольку никто из американских официальных лиц не сопровождал Трампа на этих переговорах, какими бы короткими или продолжительными они ни были.

Представители Белого дома отреагировали на сообщения о второй встрече Трампа и Путина в Гамбурге с некоторой задержкой.

Когда позднее они выпустили заявление на условиях анонимности источника, представители Белого дома отметили, что любая идея о том, что администрация пытается скрыть информацию о второй встрече, является «ложной, злонамеренной и абсурдной».