Трамп не стал проводить встречу с Путиным на саммите АТЭС

Дональд Трамп покинул официальный прием, организованный для лидеров стран-участниц организации Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС), еще до завершения мероприятия, не став встречаться в Владимиром Путиным. Российский президент дождался завершения торжественного обеда.

До этого лидеры двух стран обменялись коротким рукопожатием, сказав несколько дежурных фраз, когда главы делегаций позировали для общей фотографии. В зал, где проходил официальный прием, Трамп и Путин прошли отдельно, а во время обеда за столом их разделяли шесть человек.

По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, президенты «только приветствовали» друг друга.

В течении минувшей недели в Белом доме несколько раз давали понять, что президент Трамп может встретиться с Путиным в ходе саммита АТЭС. В ходе 13-дневного турне по странам азиатско-тихоокеанского региона глава Белого дома заявлял, что во время встречи с российским лидером он планирует обсудить проблемы Сирии, Украины и КНДР.

В четверг представители Кремля, включая советников президента РФ, говорили о том, что встреча обязательно состоится, уточняя, что она пройдет утром пятницы. В администрации США официально эти заявления не комментировали.

«Наша позиция состоит в том, что повод для встречи есть, если есть темы, которые можно обсуждать по существу», - сообщил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Завершив пребывание на саммите АТЭС, президент США вылетит в столицу Вьетнама - Ханой, где проведет переговоры с руководством страны.