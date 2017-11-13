Трамп обещает выступить с «большим заявлением» по торговле

МАНИЛА – Президент Дональд Трамп заявил, что сделает «большое заявление» по вопросам торговли, когда вернется в Вашингтон после 12-дневной поездки по пяти странам Азии.

Выступая на полях саммита АСЕАН на Филиппинах в понедельник, Трамп сказал: «Мы достигли большого прогресса в торговле». Он добавил, что результатом его азиатского турне стали «продажи различным компаниям, включая Китай», на сумму 300 миллиардов долларов. При этом он не сообщил каких-либо подробностей предстоящего объявления.

Его заявление прозвучало на трехсторонней встрече с лидерами Японии и Австралии на полях АСЕАН. Трамп сообщил, что они обсуждали вопросы торговли, Северную Корею и другие темы.

Ранее, когда региональные лидеры собрались на красочную церемонию открытия ежегодного саммита АСЕАН, который на этот раз проходит в Маниле, президент Филиппин Родриго Дутерте обошел деликатный вопрос о борьбе с нелегальными наркотиками, который он сам поднял.

Открывая пленарное заседание 31-го самммита лидеров Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в понедельник, он называл незаконные наркотики угрозой, которая подвергает опасности «саму структуру нашего общества», никак не упомянув о методах борьбы с этими преступлениями.

«Я извиняюсь за то, что задал тон своего заявления таким образом, но я лишь хочу подчеркнуть, что наши встречи в ближайшие два дня станут для нас отличной возможностью провести серьезные дискуссии по вопросам регионального и международного значения», – сказал Дутерте, обращаясь к главам 17 других государств и также упомянув о недавних столкновениях с мусульманскими повстанцами на юге Филиппин и более широкой угрозе терроризма.

Дутерте и его война с наркотиками

Эксперты по Азии предполагают, что президент Дональд Трамп не станет поднимать вопросы о соблюдении прав человека и внесудебных казнях на встречах с Дутерте.

«Уверен, что он не будет это обсуждать», – сказал Дутерте в воскресенье.

Правозащитные организации выражают тревогу в связи с сообщениями о том, что филиппинская полиция убила от трех до семи тысяч предполагаемых наркоманов и наркодилеров в ходе облав по всей стране – кампании, которая была одним из главных предвыборных обещаний президента.

Ранее в этом году Трамп заявил Дутерте, что он делает «большую работу» и пока открыто не критиковал филиппинского лидера за происходящую, согласно сообщениям, кампанию насилия в стране.

Дутерте однажды оскорбил бывшего президента Барака Обаму, назвав его «сыном шлюхи». Он также хвастался, что убил человека, когда ему было 16 лет, за то, что тот не так на него посмотрел.

Не считая комментариев по поводу КНДР, тема прав человека практически не поднималась во время поездки Трампа по Азии.

Протесты к приезду Трампа

Трамп прибыл в Манилу в воскресенье. Около 3500 демонстрантов попытались пройти к посольству США, но были остановлены спецподразделениями полиции. Участники акции протеста требовали, чтобы Трамп уехал, и обвиняли правительство США в стремлении к развязыванию войн за рубежом. Напомним, что Филиппины около 50 лет находились в зависимости от США.

На одном из плакатов было написано: «На свалку Трампа – террориста номер один!»

Другая группа демонстрантов в 10 утра понедельника двигалась к месту проведения саммита у бухты Манила, сообщил один из организаторов.

Вьетнам: визит Трампа – мощный импульс для двусторонних отношений

Перед тем, как отправиться в Манилу, Трамп встретился в Ханое с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом. Выступая на совместной пресс-конференции после встречи, Трамп заявил: «Чтобы торговля работала, все страны должны играть по правилам. Я воодушевлен тем, что Вьетнам недавно стал самым быстро растущим рынком для экспорта в США».

«Я уверен, что американская энергетика, сельское хозяйство, финансовые услуги, авиация, цифровая торговля и оборонная продукция могут удовлетворить все ваши коммерческие потребности», – добавил он.

В беседе с генеральным секретарем Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом в Ханое Трамп сказал: «Размышлять о том, где мы находимся, и к чему мы пришли, – значит воздать должное обеим странам. Торговля стала очень важным элементом наших отношений».

Куанг охарактеризовал встречу с Трампом как «важную веху во вьетнамско-американских отношениях, которая создала мощный импульс для содержательного, эффективного и стабильного развития двустороннего всеобъемлющего партнерства».

Северная Корея

Трамп и Куанг также обсудили Северную Корею и ситуацию в Южно-Китайском море. Трамп вновь заявил, что Северная Корея представляет главную угрозу миру и стабильности в регионе.

«Как я сказал в своем выступлении в Национальном собрании Республики Корея, все ответственные страны должны принять меры, чтобы северокорейский режим-изгой прекратил угрожать миру немыслимой гибелью людей. Мы хотим стабильности, а не хаоса, мы хотим мира, а не войны», – сказал американский лидер.

В воскресенье Трамп через «Твиттер» ответил северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну, который вновь назвал президента США «старым маразматиком».

«Почему Ким Чен Ын оскорбляет меня, называя меня «старым», в то время как я никогда не называю его «толстым коротышкой»? Я ведь так стараюсь подружиться с ним, и может быть, однажды это произойдет!» – написал он.

На встрече с Куангом Трамп также предложил свои услуги в качестве посредника в спорах по Южно-Китайскому морю. Отвечая на вопрос об этом предложении на пресс-конференции, Куанг сказал лишь, что Вьетнам стремится к мирному урегулированию проблемы с помощью переговоров в соответствии с международным правом.

АТЭС

Трамп прибыл в Ханой из вьетнамского города Дананг, где он принимал участие в ежегодном саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Президент сказал, что обсуждал с лидерами АТЭС предыдущие соглашения, которые, по его словам, привели к невыгодным для США дисбалансам в торговле.

«Это позор. И я не виню ни одну из этих стран. Я виню людей, которые нас представляли, которые не знали, что они делают, потому что они не должны были этого допустить», – сказал он.

На заключительном заседании саммита АТЭС, представители 21 страны, входящей в этот форум, приняли заявление, в котором поддержали свободную торговлю и более тесные региональные связи. При этом в документе не упоминается доктрина Трампа «Америка на первом месте».

На переговорах в Маниле, вероятно, будет обсуждаться Северная Корея, ситуация вокруг Южно-Китайского моря и терроризм, как он видится в контексте Юго-Восточной Азии. Многие надеются, что Трамп предложит более прочные связи с регионом в сфере торговли и безопасности, но сомневаются, что он будет говорить на саммите о каких-либо ожидаемых результатах такого сотрудничества.

Китай

В пятницу Трамп и его китайский коллега, председатель КНР Си Цзиньпин, продемонстрировали резко контрастирующие подходы к развитию торговли в Азии, выступая перед представителями деловых кругов региона.

Обращаясь к лидерам бизнес-сообщества, собравшихся в рамках саммита АТЭС, Трамп выразил готовность к заключению двусторонних торговых соглашений с любой страной Индо-Тихоокеанского региона, но решительно отверг многосторонние соглашения, такие как Транстихоокеанское партнерство, от которого он отказался в первые дни пребывания в должности.

Президент сказал, что заключит соглашения с государствами, которые захотят стать партнерами США, но только «на принципах свободной и взаимной торговли». По словам Трампа, США больше не будут подписывать соглашения, которые «связывают наши руки, предполагают отказ от нашего суверенитета и делают практически невозможным серьезное принуждение к их исполнению».

Президент США заявил, что в прошлом, когда его страна «снижала рыночные барьеры, другие страны не открывали свои рынки» для американской продукции. «Мы рассчитываем, что рынки будут в равной степени открыты для обеих сторон, и что инвестициями будут руководить частные инвесторы, а не правительственные планировщики», – добавил президент.

Си Цзиньпин, лидер страны, чей экономический рост был обусловлен крупномасштабным государственным планированием, вышел на сцену в Дананге сразу после Трампа.

Он поддержал идею многосторонних соглашений и, в частности, призвал поддержать создание Зоны свободной торговли Азиатско-Тихоокеанского региона, которая гармонизировала бы региональные и двусторонние экономические соглашения.

Китай не участвовал в заключении соглашения о Транстихоокеанском партнерстве, в котором главную роль играли США и Япония, и в котором видели средство защиты от стратегических амбиций Китая.