Трамп обсудил вопросы региональной безопасности с лидерами Японии и Австралии

МАНИЛА, ФИЛИППИНЫ – Двусторонняя встреча президента США Дональда Трампа и премьер-министра Австралии Малкольма Тернбулла превратилась в трехстороннюю, когда к участию в ней пригласили премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Изменение формата подчеркнуло активизацию трехсторонних отношений по вопросам региональной безопасности, особенно по поводу возможного ответа на ракетно-ядерную программу Северной Кореи и противостояния все более напористым территориальным претензиям Китая на море.

«Для нас ключевым фактором является очень тесное трехстороннее сотрудничество в целях обеспечения мира и стабильности», – заявил японский лидер, который подчеркнул единство с Трампом в вопросе Северной Кореи.

«У нас общие ценности и общий фокус, который состоит в том, чтобы северокорейский режим образумился, прекратил свои безрассудные провокации и угрозы конфликта в нашем регионе, – сказал Тернбулл. – Мир и стабильность уже много десятилетий лежат в основе процветания миллиардов людей, и мы будем работать над тем, чтобы их сохранить».

Демонстрация военной силы

Тем временем в западной части Тихого океана проходят масштабные военно-морские учения с участием трех ударных групп американских авианосцев.

Наряду с американскими военными кораблями в учениях участвуют подразделения южнокорейского флота и Морских сил самообороны Японии.

Президент Трамп сообщил, что сделает «большое заявление» по Северной Корее и вопросам торговли, когда вернется в Вашингтон после 12-дневной поездки по пяти странам Азии.

«Мы достигли большого прогресса по вопросам торговли», – заявил Трамп в начале встречи с Тернбуллом и Абэ на полях саммита АСЕАН. Он добавил, что результатом его азиатского турне стали «продажи различным компаниям, включая Китай», на сумму 300 миллиардов долларов. При этом он не сообщил каких-либо подробностей предстоящего объявления.

Встреча с Дутерте

В понедельник Трамп также провел встречу с глазу на глаз с президентом Филиппин Родриго Дутерте, который является принимающей стороной на саммите АСЕАН.

«У нас установились замечательные отношения, – сказал Трамп. – Встреча была очень успешной».

Журналисты пытались выяснить, поднимал ли Трамп на переговорах с Дутерте проблему прав человека.

Президент США ничего не сказал. Но Дутерте, которого резко критикуют правозащитные организации за рубежом, ответил: «Стойте, стойте! Это не заявление для прессы. Это двусторонняя встреча».

Пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс позднее сообщила, что разговор между Трампом и Дутерте «был посвящен ИГИЛ, незаконным наркотикам и торговле». «Проблема прав человека вкратце затрагивалась в контексте борьбы Филиппин с незаконными наркотиками», – пояснила она.

Ранее, когда региональные лидеры собрались на красочную церемонию открытия саммита в Маниле, Дутерте обошел деликатный вопрос о борьбе с нелегальными наркотиками и тысячах внесудебных убийств.

Открывая пленарное заседание 31-го саммита лидеров Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, он называл незаконные наркотики угрозой, которая подвергает опасности «саму структуру нашего общества», никак не упомянув о методах борьбы с этими преступлениями.

«Я извиняюсь за то, что задал тон своего заявления таким образом, но я лишь хочу подчеркнуть, что наши встречи в ближайшие два дня станут для нас отличной возможностью провести серьезные дискуссии по вопросам регионального и международного значения», – сказал Дутерте, обращаясь к главам 17 других государств.

Переговоры по Южно-Китайскому морю

Ожидается, что в итоговом коммюнике, согласованном по результатам переговоров, будет объявлено, что АСЕАН начинает официальные переговоры о кодексе поведения в Южно-Китайском море, где сразу несколько стран выдвигают несовместимые территориальные претензии.

Несколько стран обеспокоены растущей милитаризацией оспариваемых островов, которые контролирует Китай.

Понедельник стал вторым днем протестов в Маниле с участием нескольких тысяч демонстрантов. Протесты переросли в столкновения со спецподразделениями полиции, которые прибегли к дубинкам, водометам и сиренам, чтобы не допустить демонстрацию в поле зрения участников саммита, место проведения которого окружено кордоном безопасности.

Частью демонстрации в понедельник стало сожжение чучела Трампа. Некоторые демонстранты пытались оттеснить полицию, сообщил «Голосу Америки» организатор акции Ренато Рейес, который отметил, что «многие» протестующие получили ранения, и некоторым потребовалась медицинская помощь в развернутой на месте клинике.

Местные СМИ сообщили, что в столкновениях пострадали 10 человек, включая шестерых полицейских.

Участники акции протеста требовали, чтобы Трамп уехал, и обвиняли правительство США в стремлении к развязыванию войн за рубежом. Напомним, что Филиппины около 50 лет находились в зависимости от США.

Комментируя встречу Трампа и Дутерте, Рейес заявил: «Эти двое поладят между собой, но в этом нет ничего хорошего для филиппинского народа».

Президент США дал высокую оценку приему, который устроили ему лидеры Японии, Южной Кореи, Китая, Вьетнама и Филиппин.

«Таких торжественных встреч, наверное, не устраивали никому», – заявил он журналистам.