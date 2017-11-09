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Президент Трамп выступил с обращением по случаю Всемирного дня свободы

9 ноября исполнилось 28 лет со дня падения Берлинской стены

В день 28-й годовщины падения Берлинской стены Белый дом распространил обращение президента США Дональда Трампа, посвященное этому памятному событию и провозглашению Всемирного дня свободы.

Падение Берлинской стены и последующее объединение Германии стало символом падения коммунизма и утверждения свободы и демократии в Восточной и Центральной Европе, подчеркивается в обращении.

«Хотя мы живем во времена беспрецедентной свободы, терроризм и экстремизм во всем мире продолжают угрожать нам, – отмечается в документе. – Окончательный триумф свободы, мира и безопасности над репрессивным тоталитаризмом зависит от нашей способности работать сообща с нашими друзьями и союзниками».

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