Президент Трамп выступил с обращением по случаю Всемирного дня свободы

В день 28-й годовщины падения Берлинской стены Белый дом распространил обращение президента США Дональда Трампа, посвященное этому памятному событию и провозглашению Всемирного дня свободы.

Падение Берлинской стены и последующее объединение Германии стало символом падения коммунизма и утверждения свободы и демократии в Восточной и Центральной Европе, подчеркивается в обращении.

«Хотя мы живем во времена беспрецедентной свободы, терроризм и экстремизм во всем мире продолжают угрожать нам, – отмечается в документе. – Окончательный триумф свободы, мира и безопасности над репрессивным тоталитаризмом зависит от нашей способности работать сообща с нашими друзьями и союзниками».