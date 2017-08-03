WP: Трамп призывал президента Мексики не отказываться публично от оплаты стены

Президент США Дональд Трамп ранее в этом году призвал президента Мексики Энрике Пенья Ньето воздерживаться от публичных заявлений о том, что Мексика не будет платить за планируемое строительство стены на границе между двумя странами, сообщила в четверг газета Washington Post.

Трамп сказал президенту Мексики, что они оба некоторым образом связаны его предвыборным обещанием построить стену для предотвращения нелегальной иммиграции и заставить Мексику оплатить ее строительство. Об этом свидетельствует расшифровка телефонного разговора, состоявшегося вскоре после инаугурации Трампа.

«Они будут говорить нам обоим: "А кто заплатит за стену, господин президент?" И мы оба должны отвечать: "Мы все уладим", – сказал Трамп. – Каким-то образом все будет согласовано. Вместо того, чтобы вы говорили "Мы не станем платить", и я говорил "Мы не станем платить"».

Хотя Трамп неоднократно заявлял, что Мексика оплатит строительство стены, он предоставил мало подробностей относительно того, как именно это будет сделано.

В Белом доме заявляют, что на начальном этапе расходы возьмут на себя США, чтобы запустить проект, однако впоследствии Мексика возместит им потраченные средства.

Washington Post также сообщила подробности январского телефонного разговора Трампа с премьер-министром Австралии Малкольмом Тернбуллом, в ходе которого президент США назвал беседу «нелепой».