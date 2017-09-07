Президент Трамп не исключил применения военной силы против Пхеньяна

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация не исключает применения военной силы для прекращения ракетной и ядерной программ Северной Кореи. Отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции после завершения переговоров с эмиром Кувейта глава Белого дома заявил, что это будет «очень тяжелый день», но американские вооруженные силы способны выполнить такую задачу.

Он добавил, что, «в отличие от своих предшественников», не собирается раскрывать подробностей внешнеполитической стратегии США в отношении КНДР, но надеется, что ему удастся добиться результата в ходе переговоров.

«Северная Корея ведет себя плохо, и ее нужно остановить», – сказал президент США.

Трамп также прокомментировал конфликт между арабскими государствами Персидского залива и Катаром, сообщив, что США готовы выступить в качестве посредника в урегулировании разногласий между этими странами.

По словам президента, в Сирии США за прошедшие восемь месяцев удалось добиться «больших успехов, чем любому из предшественников», и единственной задачей американских вооруженных сил в регионе является уничтожение боевиков «Исламского государства».

«Там мы убиваем (боевиков) ИГИЛ, – сказал он. – Это все, что мы делаем в Сирии, – убиваем (боевиков) ИГИЛ.

Трамп также заявил, что не считает вероятным, что режим Башара Ассада решит вновь применить химическое оружие после того, как США нанесли ракетный удар по военным объектам в Сирии.

Кроме того, президент сообщил, что считает возможным мирное урегулирование палестино-израильского конфликта, так как администрации удалось «привлечь лучшие умы и лучшие таланты» к организации мирных переговров.

«У нас есть шанс установить мир на Ближнем Востоке», – подчеркнул президент США.