Президент Трамп объявил войну уличной преступности

Президент Дональд Трамп в пятницу выступил перед сотрудниками полиции в Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк, призвав правоохранителей «не слишком церемониться» с членами уличных банд и пригрозив начать депортацию иммигрантов, нарушивших закон.

«Вместе мы вновь сделаем наши улицы безопасными и вернем мир в наши кварталы, - сказал президент США. – Мы уничтожим криминальный картель MS-13 и многие другие банды».

В последнее время количество уличных преступных группировок на Лонг-Айленде заметно увеличилось. Дональд Трамп назвал их действия одной из главных проблем, стоящих перед властями, заявив, что сможет «очень быстро» избавиться от них.

«Мы будем использовать всю силу наших законов, защитим наши границы, и поддержим нашу полицию так, как ее никогда еще не поддерживали», - пообещал глава Белого дома.

Дональд Трамп неоднократно упоминал банду MS-13 во время своих предвыборных выступлений. Эта групировка действует в США, Сальвадоре, Гватемале и Гондурасе. В 2012 году администрация президента Обамы впервые ввела санкции против MS-13, официально признав ее «транснациональной криминальной огранизацией».

«Мы найдем вас, мы вас арестуем, посадим в тюрьму и депортируем», - обратился президент США к членам банды, посоветовав полицейским «не слишком церемониться» с задержанными, и без сомнений «применять силу» везде, где это необходимо.

Эксперты не отрицают, что банда MS-13 действительно представляет угрозы для безопасности граждан, но считают, что администрация президента Трампа может использовать деятельность этой группировки в качестве одного из основных аргуметов для ужесточения иммиграционной политики.

Банда под названием «Mara Salvatrucha», известная также, как MS-13, была создана в начале 1980-х годов в Лос-Анджелесе иммигрантами из Сальвадора. В настоящее время, по данным ООН, в странах Ценральной Америки не менее 24 000 человек состоят в рядах этой группировки. В министерстве юстиции США считают, что их количество может достигать 30 000. Более 10 000 из них действуют на территории Соединенных Штатов.

Представители администрации США неоднократно называли нелегальную иммиграцию из стран Латинской и Центральной Америки главным фактором роста численности банды MS-13.

По данным Исследовательской служба Конгресса США число членов банды в последние годы не увеличивалось, при этом действия американских иммиграционных властей привели к усилению позиций преступной группы в латиноамериканских странах. Преступники, депортированные на родину властями США не только вступают в состав местных банд, но и служат посредниками в организации нелегальных бизнес-транзакций между странами Латинской Америки и США.