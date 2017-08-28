Трамп отменил ограничения на предоставление полиции списанной военной техники

Президент США Дональд Трамп в понедельник смягчил ограничения в отношении видов списанной со складов военной экипировки, которые Министерство обороны может рассылать местным отделениям полиции по всей стране. Этот шаг направлен на сдерживание волны преступлений с применением насилия в США.

Как сообщил генеральный прокурор на совещании полицейских в Нэшвилле, штат Теннесси, Трамп хочет гарантировать, чтобы у офицеров «была спасающая жизни экипировка, необходимая им для выполнения работы, а также четко дать понять, что мы не допустим, чтобы преступная деятельность, насилие и беззаконие стали нормой».

Решение Трампа снимает ряд ограничений, введенных его предшественником Бараком Обамой. Практика распределения списанной военной техники между департаментами полиции существовала с 1990 года.

В администрации Обамы пришли к выводу, что применение техники военного образца, в том числе бронированных автомобилей, штыков и гранатометов, лишь усугубило ситуацию во время уличных беспорядков в Фергюсоне, штат Миссури, в 2014 году. Протесты в Фергюсоне начались из-за гибели чернокожего подростка, застреленного полицейским.

Однако Сешнс заявил сотрудникам правоохранительных органов: «Мы не позволим, чтобы ненужная техника простаивала зря, когда вы можете ее использовать».

По его словам, указ Трампа снимет «введенные предыдущей администрацией ограничения, которые не позволяли вашим органам получить технику по федеральным программам, в том числе экипировку, способную спасти жизнь. Экипировку, которая делает вашу работу безопаснее, в том числе бронежилеты из ткани кевлар, шлемы, спасательное оборудование по типу того, что сейчас используется в Техасе», где оказывают помощь жителям, пострадавшим от наводнения.

Сешнс добавил, что предоставление списанного оборудования отделениям полиции необходимо для сдерживания всплеска преступлений с применением насилия.

«Число преступлений с применением насилия значительно выросло, – отметил он. – Число убийств в стране с 2015 года выросло почти на 11 процентов. Это самый внушительный показатель с 1968 года. Число насильственных смертей на душу населения выросло в 27 из 35 крупнейших городов, в некоторых весьма резко. На мой взгляд, происходит нечто весьма тревожное. Это не просто случайное стечение обстоятельств, и мы должны приложить усилия для изменения этой тенденции, прежде чем она выйдет из-под контроля, как это случилось в 1960-х и 70-х годах».