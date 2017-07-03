Марк Симаковски: визит Трампа в Польшу будет посвящен обсуждению конкретных шагов по укреплению американо-польских связей

Выбор Польши в качестве первой остановки в Белом доме объяснили следующим образом: Варшава один из самых надежных союзников США и НАТО.

"Польша была одним из членов Альянса, который достиг отчислений на оборону в 2% от ВВП. Администрация хочет продемонстрировать, что есть союзник, который выполняет взятые на себя обязательства в рамках НАТО. Кроме того, Варшава является союзником по Альянсу, который ищет возможности улучшения взаимоотношений с Дональдом Трампом", - рассказал Марк Симаковски - эксперт Атлантического совета.

Визит, добавляет Марк Симаковски, будет посвящен обсуждению конкретных шагов по укреплению американо-польских связей, а также конкретным мерам США по защите восточноевропейских партнеров. Помимо сотрудничества в сфере обороны, будут обсуждаться и экономические взаимоотношения. Так, советник Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности генерал Герберт Макмастер, во время брифинга на прошлой недели заявил, что Дональд Трамп поднимет вопрос развития энергетической инфраструктуры и безопасности.

"В этом время состоится саммит «инициативы трех морей» – стран Балтии, Средиземноморья и стран Черного моря. Они зависят от поставок российских энергоносителей и боятся удушения со стороны Москвы. Эти страны стремятся получить новые источники энергии. Трамп и его администрация сделали приоритетом увеличение поставок американских энергоносителей. Это включает в себя и поставки сжиженного газа", - сказал Марк Симаковски.

После Варшавы, Дональд Трамп отправится в Гамбург на саммит Большой двадцатки. Ожидается, что там он встретится с Владимиром Путиным.

"Трамп попытается перезагрузить отношения с Владимиром Путиным. На саммите будет обсуждаться вопрос улучшения связей между Вашингтоном и Кремлем. В частности, усилия по совместной борьбе с международным терроризмом. Также прозвучит риторическое обязательство оставить санкции в силе и что Украина является приоритетным элементом американской внешней политики", - добавил Марк Симаковски.

Дональд Трамп, по словам эксперта, обратился с просьбой к своим советникам, как в одностороннем порядке улучшить взаимоотношения между двумя странами. Марк Симаковски полагает, что вряд ли будут предприняты какие-то конкретные шаги. По его мнению, российский президент будет гораздо лучше подготовлен к этой встрече, чем Дональд Трамп.