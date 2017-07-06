Дональд Трамп заявил, что США остаются приверженными принципу коллективной безопасности и развеял опасения некоторых европейских лидеров.

"Для тех, кто хочет критиковать нашу жесткую позицию, я хотел бы указать на то, что Соединенные Штаты продемонстрировали не только на словах, но и на деле, что мы твердо поддерживаем Пятую статью в сфере общей защиты. Слова – это одно, но действия – вот что важно для нашей защиты, и вы это знаете. Все это знают. Все должны это знать. Европа должна делать больше", - заявил президент США.

Эксперты называют речь Трампа сильной, эмоциональной и многоуровневой. Ее главное послание – Запад должен противостоять вызовам, в том числе пропаганде и гибридной войне.

"Это был призыв к действию для защиты Запада. Речь Трампа имела много исторических ссылок на Польшу, но одновременно продемонстрировала более широкий спектр борьбы с трудностями и противниками. Она заключается в преодолении трудностей самим Западом. Союзники НАТО делают больше благодаря усилиям администрации Трампа", - сказал директор варшавского отделения германского фонда Маршалла Майкл Барановски.

Дональд Трамп заявил о намерении США тесно сотрудничать с Европой в экономической сфере:

"Америка стремится расширить свое партнерство с вами. Мы приветствуем более тесные торговые связи, когда вы развиваете свои экономики. США стремятся обеспечить вам доступ к альтернативным источникам энергии, поэтому Польша и ее соседи никогда больше не станут заложниками одного поставщика энергии".

Не обошел своим вниманием Дональд Трамп и Россию:

"Мы призываем Россию прекратить свою дестабилизирующую деятельность в Украине и в других местах, а также прекратить поддержку враждебных режимов, включая Сирию и Иран, и присоединиться к сообществу ответственных наций в нашей борьбе против общих врагов и в защиту самой цивилизации".

Марк Симаковски из Атлантического совета считает, что речь Трампа имеет как положительные, так и отрицательные стороны.

"Он сделал несколько заявлений, на которые многие надеялись: сказал о роли и важности НАТО и выразил поддержку альянсу, выразил поддержку Польше и ее независимости и упомянул потенциальное вмешательство России в выборы в США в 2016 году. Вместе с тем он уклонился от упоминания некоторых проблем. Например, не коснулся вторжения России в Украину, не поддержал необходимость выполнения Минских соглашений. Дональд Трамп также оставил открытым вопрос относительно американо-российских отношений", - сказал эксперт.

Эксперты отмечают, что, хотя Трамп и говорил о трансатлантическом альянсе - "узы между Соединенными Штатами и Европой сильны как никогда" - необходимо дождаться реакции Брюсселя, Берлина и Парижа на его речь.

"Трамп говорил о трансатлантическом альянсе иначе, чем предыдущие президенты США. Я не уверен, что его речь будет хорошо принята в Европе, поскольку в его выступлении спрятана критика Западной Европы и ее подхода к мультикультурным обществам. Он также подверг критике бюрократию - а именно бюрократию в Брюсселе", - отметил Майкл Барановски.

Уже в пятницу Дональд Трамп примет участие в саммите лидеров «Большой двадцатки» и проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным, а также c премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.